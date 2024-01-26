Звезде фильма «Конек-горбунок» прислали подозрительную статуэтку

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Звезда фильма «Конек-горбунок» заказал в интернете баян, но вместо него артисту прислали небольшую коробку, в которую музыкальный инструмент не мог поместиться.

Актер вызвал сотрудников полиции. Специалисты достали из посылки статуэтку размером около 40 сантиметров и изучили ее. Эксперты не нашли в ней никаких взрывчатых веществ, указали авторы канала.

Ранее статуэтку, начиненную взрывчаткой, пронесли на творческую встречу военкора Владлена Татарского (Максима Фомина) в петербургское кафе. Из-за взрыва журналист погиб. В совершении теракта обвинили Дарью Трепову. Суд приговорил преступницу к 27 годам заключения.

Подсудимая призналась, что выполняла указания объявленного в федеральный розыск журналиста Романа Попкова. Трепова также рассказала, что планировала уехать на Украину.