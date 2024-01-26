Звезде фильма «Конек-горбунок» прислали подозрительную статуэтку
Российский актер Антон Шагин получил подозрительную посылку и обратился в полицию. В коробке находилась статуэтка богини Фемиды. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Звезда фильма «Конек-горбунок» заказал в интернете баян, но вместо него артисту прислали небольшую коробку, в которую музыкальный инструмент не мог поместиться.
Актер вызвал сотрудников полиции. Специалисты достали из посылки статуэтку размером около 40 сантиметров и изучили ее. Эксперты не нашли в ней никаких взрывчатых веществ, указали авторы канала.
Ранее статуэтку, начиненную взрывчаткой, пронесли на творческую встречу военкора Владлена Татарского (Максима Фомина) в петербургское кафе. Из-за взрыва журналист погиб. В совершении теракта обвинили Дарью Трепову. Суд приговорил преступницу к 27 годам заключения.
Подсудимая призналась, что выполняла указания объявленного в федеральный розыск журналиста Романа Попкова. Трепова также рассказала, что планировала уехать на Украину.