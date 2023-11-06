Звезда фильмов «Анна Каренина» и «Десять негритят» Максакова оступилась и получила травму после спектакля

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Женщина оступилась и попала в больницу. Ей оказались необходимую медицинскую помощь.

Директор театра Кирилл Крок рассказал ТАСС , что артистку госпитализировали 5 ноября. Однако в настоящее время ее здоровью ничего не угрожает.

«Сейчас ее везут домой», - добавил глава культурного учреждения.

Telegram-канал Baza ранее сообщал, что артистку забрали в больницу с ушибом головы. По предварительным данным, она упала, отыграв в спектакле «Царь Эдип».

Максакова снялась во многих известных фильмах и сериалах. В ее копилке роли в кинолентах «Летучая мышь», «Десять негритят», «Анна Каренина», «Номинация» и других.

В октябре трагедия произошла с цирковым артистом Василием Шаниным. Он выпал из окна в Москве и скончался от полученных травм. Мужчине было 33 года.