Звезда фильмов «Анна Каренина» и «Десять негритят» Максакова оступилась и получила травму после спектакля
Народная артистка России Людмила Максакова получила травму после спектакля в Театре имени Евгения Вахтангова. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе культурного учреждения.
Женщина оступилась и попала в больницу. Ей оказались необходимую медицинскую помощь.
Директор театра Кирилл Крок рассказал ТАСС , что артистку госпитализировали 5 ноября. Однако в настоящее время ее здоровью ничего не угрожает.
«Сейчас ее везут домой», - добавил глава культурного учреждения.
Telegram-канал Baza ранее сообщал, что артистку забрали в больницу с ушибом головы. По предварительным данным, она упала, отыграв в спектакле «Царь Эдип».
Максакова снялась во многих известных фильмах и сериалах. В ее копилке роли в кинолентах «Летучая мышь», «Десять негритят», «Анна Каренина», «Номинация» и других.
В октябре трагедия произошла с цирковым артистом Василием Шаниным. Он выпал из окна в Москве и скончался от полученных травм. Мужчине было 33 года.