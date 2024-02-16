16 февраля 2024, 11:55

Звезда «Дома-2» впал в кому в День всех влюбленных в Москве

РИА «Новости»
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В Москве участник телепроекта «Дом-2» Александр Фаломин в День святого Валентина впал в кому из-за передозировки наркотиков. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации СМИ, скорая помощь подобрала 41-летнего Фаломина в обеденное время 14 февраля на одной из улиц района Солнцево. Он находился в состоянии выраженного психомоторного возбуждения.

Бывшего участника шоу и любителя бодибилдинга срочно доставили в медицинское учреждение, где врачи незамедлительно подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких. Анализы подтвердили употребление смеси мефедрона и фенобарбитала.

На данный момент состояние звезды «Дома-2» значительно улучшилось благодаря проведенной терапии. Его жизни уже ничего не угрожает.

Телеведущую Дану Борисову экстренно госпитализировали с подозрением на передозировку наркотиков. Ее без сознания нашла дочь.

Наркотики Шоу Дом-2 День святого Валентина Москва
16 февраля 2024, 11:51
Собака напала на школьников в Иркутске
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В Иркутске домашняя собака напала на детей, травмы получили несколько человек. Об этом «360» сообщила мама одной из пострадавших Ксения.

По ее словам, собака покусала или поцарапала несколько разных детей, которые шли со школы в разное время.

«Мой сын пострадал одним из первых, но его отбили. Другого мальчика прямо сильно покусали, а третьего ребенка она укусила за нос. У сына сейчас ссадина на лице и раны на руках, он пытался закрыться», - сказала она.

Ксения отметила, что хозяева животного не вышли на связь с пострадавшими и не пытались извиниться.

Мама другого пострадавшего школьника Ольга рассказала, что у ее сына укусы на щеке и руке.

«Шел из школы, собака напала на него. Прохожие ее отпугнули. Сейчас на домашнем лечении находимся. С хозяином собаки мы не знакомы, лично в глаза не видели, с нами никто не связывался», - добавила она.

Пресс-служба Следственного комитета по Иркутской области сообщила, что ведомство начало проверку по факту ЧП.

«Во вторник, 13 февраля, в Иркутске на несовершеннолетних напала собака, которая принадлежит местному жителю. Одному из детей понадобилась медицинская помощь. СУ СК России по Иркутской области организовало проведение доследственной проверки», - заявили в пресс-службе.

Региональная прокуратура также начала проверку по факту ЧП. Ведомство даст оценку исполнению законодательства о защите прав несовершеннолетних.

Ранее в Хабаровске свора собак загрызла местного жителя.

Дети Иркутская область Собаки Школьники
16 февраля 2024, 11:49
Мать и дочь в Петербурге нашли без сознания из-за отравления неизвестным продуктом
РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге школьница с матерью накануне дня рождения девочки отравились неизвестным продуктом и попали в реанимацию. Скорая помощь застала пострадавших в бессознательном состоянии, сообщил источник «360».

Семья жила в однокомнатной квартире на улице Большая Разночинная и не состояла на учете как неблагополучная. Поздно вечером 51-летняя мать позвонила брату и попросила вызвать скорую помощь, так как ее дочери стало плохо. Женщина бросила трубку. Медики приехали на указанный адрес и нашли обеих пострадавших на полу без сознания.

Их реанимировали и госпитализировали в тяжелом состоянии. В квартиру вызвали специалистов «ПетербургГаза». Они не подтвердили версию об утечке, колонка оказалась исправной.

Острое пероральное отравление произошло из-за неизвестного вещества, заявили медики. Именинница и мать могли отравиться некачественными продуктами. Какими именно, выяснить не удалось - следователи не опросили пострадавших, потому что обе находятся в реанимации. Состояние подростка удовлетворительное.

В Подмосковье мужчину госпитализировали с отравлением домашними соленьями. Он поел ядовитых грибов и два дня лечился самостоятельно.

Еда Санкт-Петербург Школьники Продукты
16 февраля 2024, 11:15
Подробности об «угрозе» со стороны России раскрыли в США
РИА «Новости»
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Спикер палаты представителей США Майк Джонсон сообщил, что ему стало известно о якобы угрозе безопасности США в связи с вероятным размещением российского оружия на космической орбите еще в январе. Его слова привело издание The Hill.

«На самом деле, нам известно про это несколько недель, мы обратились в Белый дом насчет личной встречи с президентом. Я сам сделал это в письменной форме еще в конце прошлого месяца», - сказал он.

Спикер выразил уверенность, что у правительства есть план по противодействию этой угрозе.

Ранее американские СМИ сообщали, что на секретном брифинге Байдена с законодателями представителям конгресса рассказали о планах России разместить в космосе оружие для борьбы с американскими спутниками.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков выразил мнение, что такими слухами Белый дом пытается надавить на конгресс в вопросе выделения средств Украине.

США Белый дом в США Конгресс США Россия Оружие
16 февраля 2024, 10:51
Шесть школьников попали в больницу с отравлением в Калининградской области
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Шесть школьников в поселке Большаково Славского района госпитализированы с отравлением неизвестным веществом. Об этом сообщили в СК по Калининградской области.

Информация об отравлении учеников 5-8-х классов поступила правоохранителям 15 февраля. По предварительным данным, утром школьники пожаловались на ухудшение самочувствия. Медицинскую помощь оказали 23 ученикам, шесть из них попали в больницу.

Следователи начали проверку по факту отравления детей. К работе привлекли специалистов Роспотребнадзора по Калининградской области. Проверку взял под контроль глава регионального управления СК Дмитрий Бочаров.

Ранее в Приморском крае посетители бургерной массово отравились наггетсами. Оказалось, что в соусах заведения общественного питания была сальмонелла.

Россия Школьники Следственный комитет России Калининград

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