Звал маму и просил о помощи. Ребенка похитили прямо возле школы под Новосибирском

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По данным издания, днем 29 сентября четверо мужчин затолкали ребенка в машину и увезли. Пока школьника запихивали в автомобиль, он звал маму и просил о помощи.

Женщина, ставшая свидетельницей случившегося, сняла похищение на видео. Она попросила других очевидцев вызвать полицию.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что правоохранительные органы получили заявление о похищении.

«По данному факту проводится проверка. Все обстоятельства устанавливаются», - указали в ведомстве.

Знакомый с ситуацией источник сообщил Ngs.ru , что похищение мальчика организовала его мать. Женщина в разводе, по решению суда ребенок остался с ней, но часто сбегал к отцу и бабушке. По словам собеседника издания, после очередного побега школьника мать решила насильно увезти его домой и попросила знакомых мужчин ей помочь.

Ранее жительница Магнитогорска попыталась похитить дочь соседки. Нетрезвая женщина начала затаскивать девочку к себе в квартиру.