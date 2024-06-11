Золотой пистолет, часы и драгоценности. Появились кадры обысков у чиновников в КЧР

Семья из трех человек пожаловалась на химические ожоги после употребления бутилированной воды, приобретенной в магазине здорового питания. Самые серьезные травмы получила мать, рассказал 360.ru адвокат Евгений Архангельский. По его словам, пострадавшие уже обратились в СК.

Химический ожог Супруга его давнего клиента вечером 8 июня оформила заказ в одном из популярных магазинов. Ей привезли несколько бутылок воды разных производителей. На следующий день бутылку объемом 750 миллилитров открыли. Воду пили втроем - мать, отец и их ребенок.

Управление Роспотребнадзора по Самарской области готово подключиться к расследованию.

Пресс-служба ведомства сообщила, что ждет заявление пострадавшей.

Архангельский показал бутылку из-под воды. Напиток выпустила компания из Иркутской области, его позиционировали как воду с 400-метровой глубины знаменитого озера. На крышке бутылки указали дату изготовления - 11 апреля 2024 года при сроке хранения 24 месяца.

Семья позвонила на горячую линию магазина. По словам адвоката, им пообещали разобраться в ситуации, но больше не звонили. Собеседник 360.ru помог супругам подать заявление в Следком. В тот же день правоохранители побывали у них дома и изъяли бутылку.

«Мы максимально уведомили магазин о произошедшем, попросили с нами связаться. Пока этого не произошло, но из СМИ стало известно, что емкости изъяли , магазин якобы изъял партию из продажи», - сказал он.

Доследственная проверка Территориальный следственный отдел Самары устроил доследственную проверку, сообщила пресс-служба регионального управления СК. Следователи назначили судебно-медицинские и физико-химические исследования.

Прокуратура Самарской области взяла это разбирательство под свой контроль.