11 июня 2024, 14:59

Золотой пистолет, часы и драгоценности. Появились кадры обысков у чиновников в КЧР

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Федеральная служба безопасности опубликовала кадры обысков у чиновников в Карачаево-Черкесии, подозреваемых в хищении. На видео попала шикарные объекты недвижимости, деньги, драгоценности, часы и золотой пистолет.

В одном из коттеджей правоохранители обнаружили три миллиона рублей, несколько телефонов и украшения.

Сотрудники ФСБ задержали группу высокопоставленных чиновников и сотрудников правоохранительных органов по подозрению в хищении целевых субсидий на 60 миллионов рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее по делу о мошенничестве арестовали бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Долматова. По версии следствия, он привлек своих знакомых к созданию программы по учету негативного воздействия на окружающую среду. Компания выиграла тендер на сумму 307 миллионов рублей. Мужчину отправили в следственный изолятор до 4 июля.

Хищения Уголовное дело Мошенничество Чиновники Деньги
11 июня 2024, 14:47
«Почувствовали горечь». Семья из Самары обратилась в СКР из-за ожога минералкой
Freepik
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Семья из трех человек пожаловалась на химические ожоги после употребления бутилированной воды, приобретенной в магазине здорового питания. Самые серьезные травмы получила мать, рассказал 360.ru адвокат Евгений Архангельский. По его словам, пострадавшие уже обратились в СК.

Химический ожог Супруга его давнего клиента вечером 8 июня оформила заказ в одном из популярных магазинов. Ей привезли несколько бутылок воды разных производителей. На следующий день бутылку объемом 750 миллилитров открыли. Воду пили втроем - мать, отец и их ребенок.

Управление Роспотребнадзора по Самарской области готово подключиться к расследованию.

Пресс-служба ведомства сообщила, что ждет заявление пострадавшей.

Архангельский показал бутылку из-под воды. Напиток выпустила компания из Иркутской области, его позиционировали как воду с 400-метровой глубины знаменитого озера. На крышке бутылки указали дату изготовления - 11 апреля 2024 года при сроке хранения 24 месяца.

Семья позвонила на горячую линию магазина. По словам адвоката, им пообещали разобраться в ситуации, но больше не звонили. Собеседник 360.ru помог супругам подать заявление в Следком. В тот же день правоохранители побывали у них дома и изъяли бутылку.

«Мы максимально уведомили магазин о произошедшем, попросили с нами связаться. Пока этого не произошло, но из СМИ стало известно, что емкости изъяли , магазин якобы изъял партию из продажи», - сказал он.

Доследственная проверка Территориальный следственный отдел Самары устроил доследственную проверку, сообщила пресс-служба регионального управления СК. Следователи назначили судебно-медицинские и физико-химические исследования.

Прокуратура Самарской области взяла это разбирательство под свой контроль.

Уголовное дело Магазины Следственный комитет России Продукты
11 июня 2024, 14:12
Похожий на снаряд предмет нашли у московской школы
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Предмет, похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны, нашли на территории школы на улице Плещеева в Москве. Как сообщил источник 360.ru, к учебному заведению прибыли полицейские.

Трехэтажное здание школы находится на ремонте, поэтому никакие мероприятия в нем не проходят. Спецслужбы связались с охраной и начали проверку.

Информации, откуда на территории учебного заведения мог появиться снаряд, - нет. Подробности происшествия выясняются.

Ранее в московском лесопарке нашли рюкзак с противопехотными гранатами. Подозрительную находку обнаружили напротив дома в районе Коньково.

Школы Войны Великая Отечественная война Москва
11 июня 2024, 11:43
Звезду сериала «Солдаты» обманули мошенники
Freepik
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Мошенники обманули актера Михаила Горского, сыгравшего в сериале «Солдаты» роль сержанта Максименко. Они убедили артиста перевести все свои деньги, а после этого заморозить счета, сообщил Telegram-канал Baza.

По информации издания, 6 июня актеру в мессенджере написал мошенник, представившись литературоведом Натальей Мазур. Он заявил, что в театре произошла утечка данных и сообщил, что с Горским свяжется «ФСБ». После этого актеру позвонили якобы из органов безопасности и предупредили, что с его счета пытались снять деньги. Затем последовал звонок из «Центробанка», сотрудник которого посоветовал артисту заморозить все счета, а деньги перевести на «безопасный счет».

Горский сделал так, как ему сказали аферисты, а через несколько часов осознал, что его обманули. Актер обратился с заявлением о произошедшем в полицию.

Ранее мошенники решили нажиться на смерти актрисы Анастасии Заворотнюк. Коллегам и друзьям артистки начали приходить фейковые сообщения от ее мужа, фигуриста Петра Чернышева, с просьбой о денежной помощи.

Сериалы Мошенничество Деньги Полиция Актеры
11 июня 2024, 10:36
Шестилетняя девочка сломала позвоночник на тренировке в спортцентре в Москве
Global Look Press
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Шестилетняя девочка сломала позвоночник на тренировке по прыжкам на батутах в спортивном центре в московском районе Люблино. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Родители ребенка обвинили тренера - бронзового призера Олимпийских игр 2018 года в Буэнос-Айресе Веру Белянкину - в халатности.

На тренировке девочка неудачно упала, выполняя упражнение. По словам ее родных, она сказала тренеру о болях в спине, но та лишь отмахнулась, а после занятий объяснила родителям, как вправить позвонки. Однако утром боли не прекратились, и девочку отвезли в больницу, где диагностировали компрессионный перелом позвоночника.

Ребенку предстоит трехмесячный постельный режим. Кроме того, теперь юная спортсменка вынуждена носить корсет. Родители решили обратиться в суд, однако в спортцентре считают, что они просто хотят получить деньги.

Директор центра заявил Shot, что травмирование девочки не попало на видеозаписи. После падения она якобы спокойно продолжила заниматься. Тем не менее тренера временно отстранили от работы.

Зимой 2024 года в Саратове 11-летняя девочка сломала позвоночник , скатившись с ледяной горки у школы.

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