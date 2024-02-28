Знакомый умершего продюсера Гаврилова выразил уверенность, что операция была ему не нужна

По словам Гусейнова, он был немного знаком с погибшим в звездной клинике продюсером и встречался с ним на нескольких мероприятиях. Он сказал, что Гаврилов не нуждался в таких серьезных вмешательствах и мог бы обойтись простым контролем питания.

«Зачем он эту операцию сделал? Я не знаю. И так вроде бы нормальный был. Надо было просто похудеть немножко, на диету сесть. Лишнее вмешательство», - сказал Гусейнов.

Артист предположил, что состояние здоровья погибшего недостаточно исследовали перед хирургическим вмешательством. Но он отметил, что в таких вопросах всегда есть риск ошибки.

«Нужно глобально все проверять. Поверхностно нельзя здесь судить», - подчеркнул он.

Продюсер Петр Гаврилов умер через 10 дней после операции , которую ему провели клинике звездного хирурга Хайдарова. По данным СМИ, предпринимателю стало плохо через три дня после выписки, предварительной причиной смерти назвали заражение крови.