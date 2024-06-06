Знакомый убитого на западе Москвы рассказал о погибшем
Убитый на западе Москвы мужчина был известным скейтером. Его знакомый, Денис Мархасин, рассказал в беседе с 360.ru о погибшем.
«Хороший, добрый, спокойный парень», - рассказал он.
По его словам, он с горечью воспринял сообщения о произошедшем. Собеседник выразил сомнение, что у его знакомого могли быть враги, однако отметил, что давно с ним не общался.
Собеседник 360.ru добавил, что не был знаком с его родственниками.
«Мы только на почве скейтбординга вместе общались, катались, а его родителей не знаю», - уточнил он.
Ранее стало известно, что отец убитого на западе Москвы оказался владельцем крупной компании. Погибший сын работал у него.
Подозреваемого в убийстве задержали в районе Аминьевского шоссе. Он отстреливался от полиции и был ранен ответным огнем.