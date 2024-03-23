Значительная часть концертного зала Crocus City Hall обрушилась

«Спасатели зашли в сам концертный зал, который полностью выгорел. Было очень значительное обрушение», - отметил глава региона.

Губернатор Подмосковья уточнил, что в самом начале поисков внутри здания специалисты нашли останки тел. Работа по разбору завалов предстоит, по словам Воробьева, очень большая.

«[В том числе] инженерная работа, где нужно обеспечить и безопасность, и максимально эффективно разобрать все, чтобы обнаружить всех, кто может находиться под завалами», - указал глава Московской области.

Андрей Воробьев подчеркнул, что спасатели работают в несколько смен в круглосуточном режиме. Подмосковные власти сопровождают все их действия, оказывая максимальную поддержку по технике и всему необходимому.

По его словам, работа на месте теракта займет минимум несколько суток. Жертвами атаки террористов, по последним данным, стали 115 человек.