Змею поймали в подъезде жилого дома на юго-востоке Москвы
Жители дома на улице Зарайская обнаружили в подъезде змею. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.
Об инциденте рассказала местная жительница. По ее словам, найденную рептилию удалось посадить в банку. Пойманное животное не успело никому причинить вреда.
Змею поймал работающий на участке дворник. Он рассказал, что инцидент произошел накануне вечером, в 5-6 часов вечера.
«Вчера у подъезда поймали, она у меня в бутылке лежит», - сообщил работник.
К месту происшествия вызвали специалистов, чтобы проверить помещение на наличие других змей. О происхождении найденной рептилии ничего не известно.
Несколько дней назад прохожий нашел змею в коробке прямо у остановки на Беловежской улице. Там неизвестный выбросил или потерял рептилию, которая оказалась маисовым полозом. Ее забрали спасатели.