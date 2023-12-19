Змею поймали в подъезде жилого дома на юго-востоке Москвы

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Об инциденте рассказала местная жительница. По ее словам, найденную рептилию удалось посадить в банку. Пойманное животное не успело никому причинить вреда.

Змею поймал работающий на участке дворник. Он рассказал, что инцидент произошел накануне вечером, в 5-6 часов вечера.

«Вчера у подъезда поймали, она у меня в бутылке лежит», - сообщил работник.

К месту происшествия вызвали специалистов, чтобы проверить помещение на наличие других змей. О происхождении найденной рептилии ничего не известно.

Несколько дней назад прохожий нашел змею в коробке прямо у остановки на Беловежской улице. Там неизвестный выбросил или потерял рептилию, которая оказалась маисовым полозом. Ее забрали спасатели.