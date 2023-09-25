Змею обнаружили в московском торговом центре

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По его информации, о происшествии сообщили примерно в 14:30. По словам очевидцев, по ТЦ ползает змея коричневого цвета, в обращении экстренной службы пресмыкающееся назвали агрессивным.

Как позже добавил источник «360», змея оказалась безвредным ужом.

Ранее в Подмосковье в лесу в деревянном ящике со стеклянными раздвижными дверцами нашли 12-килограммового питона. Балашихинские грибники наткнулись на брошенную змею и вызвали специалистов. Сейчас пресмыкающееся находится в реабилитационном центре для диких животных.

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