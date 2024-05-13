13 мая 2024, 14:22

Змея заползла в офис в центре Москвы

Freepik
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В офисном здании в центре Москвы обнаружили змею. О ее поимке сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Ядовитая змея или нет, неизвестно. На место выехали специалисты, которые заберут животное.

Сотрудник офиса, поймавший пресмыкающееся, уточнил, что оно полосатое, желтого цвета и похоже на питона. Он добавил, что не знает, откуда змея взялась в помещении, но предположил, что она могла заползти с улицы.

По его словам, животное удалось заключить в ведро с помощью крючка. Сделать это ему помог опыт в поимке гадюк и ужей.

Ранее спасатели отловили змею, которая проникла в квартиру на севере Москвы. Маисовый полоз заполз в спальню напуганных жителей.

Животные Москва Змеи
13 мая 2024, 13:17
Получивший жуткую травму в Подмосковье зацепер попал на видео
Телеканал «360»
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Юный зацепер получил жуткую травму, когда пытался раскачать токоприемник поезда на станции «Электроугли» в Подмосковье. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

На записи видно, что подросток в шоковом состоянии, кричит от боли и просит о помощи. У него травма в районе паха.

«Ударило током», - прокомментировал один из очевидцев на видео.

Парню сначала оказали помощь прохожие, отнеся его к скамейке, затем приехала скорая.

По данным Telegram-канал «Подслушано электрички Москвы» , пострадал несовершеннолетний молодой человек. Он получил удар током на крыше электропоезда и упал на рельсы.

«Чудом выжил», - написали авторы материала.

Ранее на Московском вокзале задержали зацепера , который проехал между вагонами на «Сапсане» из российской столицы до Санкт-Петербурга. Парень хотел получить порцию адреналина. Юношу передали родителям и составили в его отношении административные протоколы.

Скорая помощь Видео Поезда Москва
13 мая 2024, 12:02
Рэпера Пашу Техника избили и ограбили в Москве
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Рэпера Пашу Техника (Павел Ивлев) избили и ограбили в Москве. О нападении на музыканта сообщила его экс-супруга Ева Карицкая в своем Telegram-канале.

«Пашу где-то нашли на районе с подбитым лицом, украдена куртка (снята с него), редкая модель стоимостью 500 тысяч [рублей], и телефон украден», - уточнила она.

По словам Карицкой, рэпера привели домой незнакомые ей молодой человек и девушка. У рэпера при себе не оказалось ни куртки, ни телефона, ни ключей от квартиры. На вопрос, где вещи артиста, незнакомцы ответили, что не знают.

«Трогать его и еще воровать - это уже переходит все берега. Куртка редкая, будет сложно продать… Ну и будем обращаться в полицию, по камерам, конечно, отследим», - написала она.

Карицкая добавила, что позже у сопровождавшего рэпера мужчины появилась другая версия произошедшего. Якобы артист дал ему поносить дорогую одежду. Позже девушка выложила скриншоты уведомлений, на которых ей написал предполагаемый вор и предложил забрать куртку возле дома.

Ранее глава Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина заявила в полицию на рэпера Пашу Техника , потребовав проверить его деятельность. Музыканта заподозрили в пропаганде наркотиков.

Наркотики Кражи Избиения Рэпер Паша Техник Москва
13 мая 2024, 11:04
В Воронежском институте МВД отравились 40 курсантов
РИА «Новости»
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Сразу 40 курсантов Воронежского института МВД пожаловались на боли в животе. Семерым студентам потребовалась госпитализация. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Курсантам стало плохо в период с 9 по 10 мая. Юноши пожаловались на боли в животе и тошноту. Особо плохо почувствовали себя семь курсантов. Их госпитализировали в Воронежскую областную инфекционную больницу. Остальных отравившихся отправили на амбулаторное лечение. По данным канала, у всех пациентов наблюдались признаки острой кишечной инфекции.

Что послужило причиной заболевания, пока неизвестно. В институте ожидают предписание главного врача медико-санитарной части МВД по региону.

В Астрахани свыше пяти человек скончались от отравления неизвестным веществом , предположительно, наркотическим. Еще около 14 пострадавших попали в больницу. Региональный следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело.

Больницы Врачи Студенты
13 мая 2024, 09:32
Пожар вспыхнул в Кировском районе в Санкт-Петербурге
РИА «Новости»
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Огнеборцы начали тушить пожар на открытой территории в Химическом переулке в Кировском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, загорелись паллеты на площади 500 квадратных метров.

«Сведения о пострадавших не поступали», - указали в пресс-службе.

В тушении возгорания принимают участие 17 специалистов, сотрудники МЧС также задействовали четыре единицы техники.

Ранее крупный пожар вспыхнул в здании на улице Погодина в Наро-Фоминске. Склад поликарбоната загорелся вечером 11 мая, в распоряжении 360.ru появилась видеозапись ЧП. Площадь пожара составила тысячу квадратных метров.

За день до этого в историческом центре Самары загорелись два двухэтажных дома старой постройки. Оба здания оказались нежилыми, площадь пожара составила 450 «квадратов». Для ликвидации возгорания задействовали 90 специалистов и 30 единиц техники. В результате пожара никто не пострадал.

Санкт-Петербург Пожары

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