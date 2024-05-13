Змея заползла в офис в центре Москвы

Ядовитая змея или нет, неизвестно. На место выехали специалисты, которые заберут животное.

Сотрудник офиса, поймавший пресмыкающееся, уточнил, что оно полосатое, желтого цвета и похоже на питона. Он добавил, что не знает, откуда змея взялась в помещении, но предположил, что она могла заползти с улицы.

По его словам, животное удалось заключить в ведро с помощью крючка. Сделать это ему помог опыт в поимке гадюк и ужей.

Ранее спасатели отловили змею, которая проникла в квартиру на севере Москвы. Маисовый полоз заполз в спальню напуганных жителей.