Змея напугала жителей одной из квартир на северо-западе Москвы
Желтая тридцатисантиметровая змея напугала жильцов в квартире на северо-западе Москвы. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.
По данным источника, рептилию обнаружили в квартире на бульваре Генерала Карбышева в районе Хорошево-Мневники.
К месту происшествия выехали сотрудники специальных городских служб и департамента природопользования.
Ранее змею обнаружили в московском торговом центре «Ханой» на Ярославском шоссе в Москве. Рептилия коричневого цвета ползала по этажам магазина.
Также стало известно о том, что трехметрового питона весом 12 килограммов нашли в ящике под Балашихой. Его обнаружила семья грибников, выходя из леса недалеко от Полтевского шоссе.