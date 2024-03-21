Злоумышленники прислали в Лувр письмо с угрозами взорвать «Джоконду»

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Письмо с угрозами пришло на электронную почту Лувра в прошлое воскресенье. Его написали на английском языке и отправили через форму обратной связи на официальном сайте музея. Страшное содержание послания заставило представителей институции обратиться в полицию.

«Мы намерены взорвать „Джоконду“ и многие другие шедевры. Это лишь предупреждение: 100 килограммов C-4 (взрывчатки - ред.) наносят большой ущерб», - сообщили злоумышленники.

Преступники подписали письмо именем «отцов-основателей Конфедерации».

В Лувре прошла серьезная проверка помещений. Никаких подозрительных предметов не нашли.

Студента РУДН задержали в Москве за угрозу взорвать здание университета. Староста одной из групп заметила тревожные сообщения в учебном чате.

Музей Лувр в Париже получил письмо с угрозами взорвать «Мону Лизу» и другие шедевры искусства. Об этом сообщило издание Le Figaro , ссылаясь на источники в правоохранительных органах.