Злоумышленники попытались запугать адвоката звездного хирурга с помощью кислоты

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В районе Братеево неизвестные ночью проникли на парковку и нанесли серьезный урон автомобилю. Из-за действия сильной кислоты получили повреждения капот, крыша и багажник. Адвокат хирурга отметил, что не в первый раз получает угрозы в свой адрес - злоумышленники ранее пообещали облить кислотой его самого. Юрист обратился в полицию и рассказал о случившемся.

Ранее пластический хирург Тимур Хайдаров, делавший операции звездам и знаменитостям, оказался в центре скандала. Его пациенты обвинили врача в недобросовестной работе. Одними из первых операции раскритиковали певицы Любовь Успенская и Слава.

Кроме того, жену Хайдарова обвинили в обнародовании личной информации пациентов. Услугами звездного хирурга пользовались такие эстрадные исполнители как Филипп Киркоров, рэпер Дава и Ирина Дубцова.