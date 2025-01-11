Жуткие огненные торнадо обрушились на Лос-Анджелес. Люди бегут из города

Что такое огненное торнадо Огненный торнадо представляет собой высокий, как правило тонкий вихрь, поднимающийся над огнем. Он состоит не только из пламени, но и из продуктов горения. Раскаленный до 800 градусов по Цельсию воздух при сильном ветре вращается с ураганными скоростями - все, что находится рядом с эпицентром смерча, сгорает дотла.

Как минимум три таких смерча зафиксировали в районе Палисейдс, где ветра дуют особенно сильно. Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс, как сообщил CNN , уже заявила, что смерчи могут возникнуть здесь и в начале следующей недели.

Всего же Лос-Анджелес окружают шесть отдельных очагов пожаров общей площадью около 15 тысяч гектаров. Еще три местным спасательным службам удалось локализовать.

Люди бегут из Лос-Анджелеса Свои дома вынужденно покинули порядка 150 тысяч человек. Еще примерно 166 тысяч жителей лос-анджелесской агломерации также готовятся к приказу об эвакуации.

Специалист по борьбе с лесными пожарами Европейского института леса Линдон Пронто в беседе со Sky News заявил, что пожарным могут понадобиться недели, чтобы полностью ликвидировать возгорания. В FEMA, американском управлении по чрезвычайным ситуациям, также предупредили об усилении ветра в ближайшие дни.

Жертвами стихии стали уже по меньшей мере 11 человек. Голливудские звезды, в числе которых Энтони Хопкинс, Пэрис Хилтон и Мэл Гибсон, потеряли свои дома. Элитной квартиры за 200 миллионов долларов рискуют лишиться Леонид Агутин и Анжелика Варум.