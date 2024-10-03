03 октября 2024, 21:53

Журналистка попала в немилость к Мизулиной после вопроса о детях на встрече в Челябинске

РИА «Новости»
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Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина встретилась в Челябинске со школьниками и студентами, а также с журналистами. Корреспондент 74.ru задала Мизулиной вопрос о детях, после чего ею заинтересовались «люди в штатском».

Журналистка челябинского издания поинтересовалась, почему у главы Лиги, выступающей против пропаганды чайлдфри и за семейные ценности, нет своих детей. На что Мизулина заявила, что не обсуждает личную жизнь.

После диалога к корреспонденту подошли люди в штатском, попросили предъявить паспорт и задали несколько вопросов, в том числе об одном из ее знакомых из числа оппозиционеров. Очевидцы рассказали, что приказ «пробить по базе» поступил от Мизулиной.

В сентябре Мизулина подала в суд на блогеров Артемия Лебедева и Юрия Дудя*. Дизайнер в интервью иноагенту раскритиковал работу «Лиги безопасного интернета» и ее главы.

* Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов.

Дети Интернет Челябинск Екатерина Мизулина Чайлдфри
03 октября 2024, 20:15
«На грани полумыльных опер». Петербуржца обвинили в краже собственной дочери
Телеканал «360»
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Жительница Петербурга обвинила своего бывшего мужа в похищении их общей дочери. Женщина рассказала 360.ru, что он отсудил девочку и забрал ее против ее же воли.

В качестве доказательства петербурженка направила видеозапись, на которой судебные приставы передают девочку отцу. На кадрах видно, что она плачет и просит вернуться к матери.

Отец ребенка сообщил 360.ru, что он имеет законное право забрать дочь.

«Если по решению суда детей у алкоголиков забирают в приют или куда-то, то что происходит? Конечно, любые дети хотят остаться там, где жили, чем непонятно куда ехать. И в любой ситуации оценить это или что-то сделать можно только в правовом поле», - объяснил он.

Мужчина отметил, что бывшая жена пытается раздуть историю в прессе, выдав происходящее за похищение. Собеседник 360.ru добавил, что его жена имеет право обратиться в соответствующие органы, если она не согласна с результатами суда.

«Она в средства массовой информации обращается, чтобы обратить на нее внимание, чтобы я вступил в какую-то перепалку на грани полумыльных опер или триллеров даже. Я этого делать не буду, потому что я не хочу привлекать внимание к своим детям и семье», - заключил он.

Его экс-жена заявила, что не может узнать, где находится ее дочь, и очень переживает за нее.

«Где она находится, я не знаю. То, что она у него (бывшего мужа - прим. ред.) - тоже не факт», - подчеркнула она.

Женщина добавила, что сломала ногу, когда пыталась не дать отцу увезти дочку на машине. По ее мнению, ребенок не хочет с ним жить. Помимо дочери, бывшая семейная пара имеет троих общих детей.

«Сейчас я еще алименты должна платить по решению суда, которое я в глаза не видела», - рассказала она.

Председатель Комитета по опеке и попечительству администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области Ирина Гончарова не стала комментировать 360.ru ситуацию.

Ранее в Москве неизвестный мужчина попытался похитить ребенка с территории школы. Он хотел увести за руку девятилетнего мальчика, на за учащегося заступились находившиеся рядом взрослые.

Санкт-Петербург Суд Дети
03 октября 2024, 19:22
Вагон метро загорелся в Москве
РИА «Новости»
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В столичной подземке загорелся вагон, сообщил источник 360.ru. К месту происшествия направились экстренные службы.

«Горит вагон метро, угрозы людям нет. Для проверки едет цистерна», - отметил источник 360.ru.

В конце сентября на севере Москвы сгорел дом на колесах. Фургон Mercedes на Ангарской улице загорелся из-за разгерметизации газового баллона. В результате ЧП пострадал один человек - с ожогами его доставили в НИИ Склифосовского. Один из газовых баллонов увезли с места происшествия, второй охладили из пожарного рукава.

Пожары Метро Москва
03 октября 2024, 18:14
Похищенного из Ярославского зоопарка кенгуру нашли живым в Королеве
Unsplash
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Сотрудники полиции нашли живым в Королеве детеныша кенгуру Кроша, похищенного из Ярославского зоопарка. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.

Она опубликовала кадры, на которых сотрудник полиции в гражданской одежде гладит зверька и успокаивает его.

В самом же Ярославском зоопарке тем временем выхаживают кенгуру, которого злоумышленник украл в Калужской области. В скором времени его обещают вернуть владельцам.

Похитителем животных оказался уроженец Вологодской области , ранее судимый за кражу и с 2020 года находившийся в розыске за то, что сбежал из-под условного срока. Полицейские поймали вора с поличным в электричке. Один из украденных им зверей погиб.

МВД РФ Животные Зоопарки Королев
03 октября 2024, 17:33
Пожар произошел на территории колонии в Екатеринбурге
РИА «Новости»
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Пожар вспыхнул на территории колонии строго режима в Екатеринбурге. Видео с места появилось в распоряжении 360.ru.

Судя по кадрам, в одном из зданий загорелась кровля. От крыши поднимается густой дым.

Источник РИА «Новости» в экстренных службах сообщил, что огонь распространяется на площади около 400 квадратных метров. Информация о пострадавших уточняется.

Минувшей ночью пожар произошел в театре музыкальной комедии в Хабаровске. В результате обрушилась кровля над фойе. В тушении огня задействовали 50 специалистов и 11 единиц техники. Во время ликвидации пожара взорвались четыре баллона с газом.

Пожары Екатеринбург

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