16 марта 2024, 22:47

Журналистка погибла в ДТП с фурами и микроавтобусом под Омском

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Две фуры и микроавтобус столкнулись на трассе Омск — Тюмень. В массовой аварии погибла журналистка Анна Никитенко, сообщила редакция издания NGS55.ru, где она работала.

Две фуры и микроавтобус столкнулись на трассе Омск - Тюмень. В массовой аварии погибла журналистка Анна Никитенко, сообщила редакция издания NGS55.ru , где она работала.

«В ДТП на трассе Омск - Тюмень погибла наша коллега Анна Никитенко. В эти выходные она должна была поехать в Тюкалинск к семье», - указали в сообщении.

По данным издания, журналистке было 32 года. В NGS55.ru Никитенко пришла работать несколько лет назад, до этого она была специалистом омского Минздрава и успела потрудиться на телевидении.

Как сообщила пресс-служба полиции по Омской области, два большегруза и легковой автомобиль столкнулись в районе 565 километра автодороги Тюмень - Омск.

В результате ДТП погибли шесть человек , еще троих госпитализировали с травмами. По предварительной версии, причиной аварии стал разрыв переднего колеса одной из фур. Следователи возбудили уголовное дело

Тюмень ДТП Полиция
16 марта 2024, 23:18
В Москве спасли собаку, упавшую на пути в метро
Freepik
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Собака породы шпиц упала на пути между поездом и платформой на станции московского метро «Сокольники». Сотрудники метрополитена вытащили домашнего питомца и передали хозяину. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичной подземки.

Ранее в Москве арестовали 23-летнего мужчину, который напал с ножом на девушку в метро. По версии следствия, москвич настойчиво предлагал проводить свою знакомую, но она отвергла его ухаживания. Тогда он достал нож и нанес девушке ранения в голову, шею и руку. Другие пассажиры бросились на помощь пострадавшей и задержали преступника. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство.

«Ранее на станции „Сокольники“ на пути упала собака. Животное было оперативно поднято на платформу и передано владельцу», - рассказали в пресс-службе.

В компании добавили, что после ЧП несколько следующих поездов снизили скорость для соблюдения интервала. А также призвали пассажиров соблюдать правила метрополитена и переводить животных в сумках и переносках.

Собаки Животные Поезда Метро Москва
16 марта 2024, 22:11
Новостройка загорелась на северо-востоке Москвы
РИА «Новости»
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В строящемся доме на Алтуфьевском шоссе загорелись стройматериалы. Об этом сообщил источник «360».

По предварительным данным, возгорание зафиксировали на первом этаже. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. В районе наблюдается густой черный дым.

Как отметил собеседник «360», есть угроза распространения огня на второй этаж. Спасатели организовали штаб пожаротушения. Данные о пострадавших не поступали. Согласно последней информации, возгорание на территории строящего здания локализовали.

Ранее три человека погибли при пожаре в частном деревянном доме в поселение Новофедоровское в Москве. Жертвами возгорания стали отец, мать и шестилетний ребенок. Огонь охватил около 100 «квадратов».

Спасатели Пожары Москва
16 марта 2024, 21:38
Третий случай массовой порчи бюллетеней произошел в Борисоглебске Воронежской области
РИА «Новости»
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Молодая девушка залила зеленкой урну для голосования в Борисоглебске Воронежской области. Об этом сообщила территориальная избирательная комиссия городского округа в социальной сети «ВКонтакте». Это уже третий случай массовой порчи бюллетеней в городе за первые два дня голосования на выборах президента России.

По данным ТИК, провокация произошла на участке № 428. Местная жительница пришла проголосовать на участок по месту прописки, но вместо бюллетеней залила в прорезь ящика красящую жидкость.

«Члены УИК, дежурившие возле стационарного ящика, оттесняли юную нарушительницу закона, однако часть жидкости попала в избирательный ящик. Сотрудники полиции, дежурившие на УИК, не позволили девушке покинуть помещение УИК, началась процессуальная проверка действий жительницы города», - сообщили в избирательной комиссии.

После провокации урну опечатали, голосование на участке продолжилось. После закрытия участка члены УИК изучат испорченные бюллетени на вопрос читаемости.

Накануне два аналогичных случая произошли в Борисоглебске. Бюллетени на двух разных участках города испортили местные жительницы 58 и 66 лет. Против них возбудили уголовные дела по статье 141 Уголовного кодекса «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий».

В первый день голосования на избирательных участках разных городов зафиксировали несколько случаев массовой порчи бюллетеней с помощью зеленки. В большинстве инцидентов исполнителями оказались молодые девушки или пожилые женщины. Некоторые из них сообщили полицейским, что стали жертвами мошенников и по их указке пошли на правонарушение. Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы.

Законы Россия Работа Полиция Выборы президента РФ Выборы Выборы президента — 2024
16 марта 2024, 21:12
Неизвестный похитил ребенка на севере Москвы
РИА «Новости»
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Неизвестный похитил ребенка четырех-пяти лет и скрылся с ним на автомобиле. Это произошло у торгового центра в районе Дмитровского шоссе в Москве, сообщил источник «360».

По предварительной информации, злоумышленник передвигается на белой машине Hyundai Solaris. Владелец авто проживает в Мытищах. Полиция сейчас разыскивает злоумышленника.

Ранее в Санкт-Петербурге нетрезвый мужчина вымогал у школьников деньги, а потом попытался похитить одного из них. Приятель четвероклассника сообщил о случившемся в полицию. Пьяного петербуржца задержали на проспекте Авиаконструкторов.

Дети Машины Полиция Москва

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