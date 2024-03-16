Журналистка погибла в ДТП с фурами и микроавтобусом под Омском

Две фуры и микроавтобус столкнулись на трассе Омск - Тюмень. В массовой аварии погибла журналистка Анна Никитенко, сообщила редакция издания NGS55.ru , где она работала.

«В ДТП на трассе Омск - Тюмень погибла наша коллега Анна Никитенко. В эти выходные она должна была поехать в Тюкалинск к семье», - указали в сообщении.

По данным издания, журналистке было 32 года. В NGS55.ru Никитенко пришла работать несколько лет назад, до этого она была специалистом омского Минздрава и успела потрудиться на телевидении.

Как сообщила пресс-служба полиции по Омской области, два большегруза и легковой автомобиль столкнулись в районе 565 километра автодороги Тюмень - Омск.

В результате ДТП погибли шесть человек , еще троих госпитализировали с травмами. По предварительной версии, причиной аварии стал разрыв переднего колеса одной из фур. Следователи возбудили уголовное дело