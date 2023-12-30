Журналиста Лобкова избили в центре Москвы

«И другого новогоднего подарка у меня для вас нет. Разбитая харя… во дворе на Патриках», - написал он.

Свою публикацию журналист сопроводил фотографиями, на которых у него практически все лицо залито кровью.

Других подробностей он не сообщил.

Ранее полицейские задержали подозреваемого в убийстве отца Владимира Легойды. Тело 90-летнего Романа Легойды нашли на обочине дороги в Ленинском городском округе Московской области. На трупе было множество колото-резаных ранений. На место ЧП оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов. По факту случившегося возбудили уголовное дело * Принадлежит корпорации Metа, которая признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.