Журналиста Lenta.ru нашли мертвым в Ростовской области

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Тело Рыбина нашли около трассы возле города Шахты, в 80 километрах от Ростова-на-Дону. Гибель журналиста подтвердили его мать и друг.

Рыбин известен своими материалами о Ближнем Востоке и Африке - его последние крупные статьи посвящены иранским спецслужбам и конфликту между Израилем и ХАМАС.

Публиковал журналист и отчеты с путешествий, включая поездки по отдаленным районам России. После начала спецоперации Рыбин становился авторам аналитических материалов о поставках западного оружия Украине.

На связь Рыбин выходил 30 декабря, когда присоединился к новогодней трансляции интернет-журнала «Рабкор». Журналист подключился из Мариуполя, рассказав зрителям об обстановке в городе. Свое подключение он завершил фразой: «Мы победим».