Журналиста Кара-Мурзу этапировали в колонию строгого режима в Омске
Оппозиционер Владимир Кара-Мурза* прибыл в ИК-6 в Омской области. Он будет отбывать назначенный ему судом 25-летний срок в колонии строгого режима. Об этом заявил адвокат Вадим Прохоров в Facebook **.
Отправку журналиста из СИЗО-5 «Водник» начали утром 4 сентября. Дорога заняла около трех недель, 21 сентября осужденного этапировали в омскую ИК-6.
«Это колония строгого режима для впервые осужденных, которая находится в черте самого города», - указал адвокат.
Журналист провел некоторое время в СИЗО-1 в Самаре, а также в изоляторах Пензы и Челябинска.
Московский городской суд приговорил Кара-Мурзу * к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его признали виновным в государственной измене, распространении заведомо ложной информации о действиях ВС РФ и других преступлениях. Кроме того, публицисту запретили заниматься журналистикой на протяжении семи лет. После рассмотрения апелляционной жалобы защиты приговор остался неизменным.
* Владимира Кара-Мурзу по решению Минюста России включили в список иностранных агентов.
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