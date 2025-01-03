03 января 2025, 16:56

Журналист агентства «МИГ» погиб в Анапе из-за непотушенной сигареты

«ВКонтакте»
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Журналист информационных агентств «Кругозор» и «МИГ» Константин Цвентух ушел из жизни в 39 лет. О смерти мужчины сообщила его мать на странице во «ВКонтакте».

«Как рано не стало тебя, Костя. Трагически ушел ты от нас. В нашей памяти ты останешься таким же красивым, веселым, творческим», - написала она.

В беседе с РИА «Новости» женщина рассказала, что сын погиб, уснув с непотушенной сигаретой. Начался пожар, выбраться из которого ему не удалось.

Цвентух родился и вырос в Ноябрьске в Ямало-Ненецком автономном округе. Последние годы жил в Анапе. У Константина остались двое детей, сын и дочь. Похороны журналиста пройдут 9 января в станице Холмской.

Пожары Анапа
03 января 2025, 16:39
В ДТП с пятью авто на внешней стороне МКАД погиб один человек
РИА «Новости»
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В аварии на 68-километре МКАД, где столкнулись пять автомобилей, погиб один человек. Об этом сообщил источник 360.ru.

О смерти пострадавшего сообщили врачи скорой помощи, которые проводили реанимационные мероприятия.

По информации прокуратуры Москвы , скончался 67-летний мужчина. Ведомство начало проверку обстоятельств аварии. В ДТП попали легковые автомобили Opel, Suzuki, Toyota, Mercedes и «Газель».

В ДТП также пострадал несовершеннолетний. Его осмотрели на месте происшествия.

В Тюменской области произошла авария с участием рейсового автобуса. На дороге регионального значения Тюмень - Салаирка общественный транспорт во время обильного снегопада на затяжном повороте зацепил снежный вал, съехал в кювет и завалился на бок. Все пассажиры получили травмы - ушибы, травму плеча и таза.

ДТП Врачи Дороги Москва
03 января 2025, 15:07
Ребенок пострадал в массовой аварии на МКАД
РИА «Новости»
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Днем 3 января на внешней стороне 68-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги столкнулись несколько автомобилей, пострадал несовершеннолетний. Об этом 360.ru сообщил источник.

Прибывшие на место правоохранители перекрыли движение по трем полосам. В аварию попали легковые автомобили Opel, Suzuki, Toyota, Mercedes и «Газель». Травмы получил ребенок, его осматривает бригада скорой помощи.

Департамент транспорта Москвы в Telegram-канале уточнил, что движение на участке затруднено на 3,5 километра. Водителям посоветовали выбирать пути объезда.

В пресс-службе ведомства добавили, что оперативные службы города работают на месте ЧП. Обстоятельства произошедшего уточняются.

В Тюменской области в аварию на заснеженном повороте попал рейсовый автобус , пострадали пять человек.

Дети ДТП Москва
03 января 2025, 10:51
Дети во Владивостоке получили травмы при катании на ледяной горке
Telegram
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Уголовное дело завели во Владивостоке после травмирования нескольких детей во время катания на ледяной горке. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Приморскому краю.

Ведомство получило информацию о пострадавших во время мониторинга социальных сетей. Следственные органы по этому факту начали производство по статье о небезопасных услугах.

В ходе осмотра места ЧП в СК отметили, что ледяная горка не соответствует заявленной технической документации.

«Просим пострадавших на ледяной горке граждан направить личное сообщение на сайте управления или обратиться в территориальный следственный отдел», - заявили в пресс-службе.

Администрация Владивостока в Telegram-канале уточнила, то горка на площади пока работает, на ней дежурят волонтеры.

«Они помогают детям уходить с проезда и следят за безопасностью катания. Чтобы не создавать столпотворение, всех пропускают съезжать по очереди», - заявили в мэрии.

Ранее россиянам рассказали, как провести новогодние каникулы без травм.

Уголовное дело Дети Владивосток Следственный комитет России
03 января 2025, 10:24
Башара Асада пытались отравить в Москве
РИА «Новости»
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Бывшего президента Сирии Башара Асада пытались отравить в Москве. Об этом сообщила британская газета The Sun.

В материале отметили, что экс-президент почувствовал себя плохо в конце декабря. Он обратился за медицинской помощью, при этом «сильно кашлял и задыхался».

По информации газеты, которая сослалась на неназванный источник, есть основания полагать, что на Асада совершили покушение: в его организме обнаружили следы яда. Бывшего сирийского лидера лечили на дому, на следующий день его состояние стабилизировалось.

Официальной информации о покушении на Асада нет.

Башар Асад обосновался в Москве после того, как власть в Сирии перешла к оппозиции. Экс-президент планирует вернуться к своей профессии, в прошлом он работал офтальмологом.

Сирия Оппозиция Москва Захват власти в Сирии Башар Асад

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