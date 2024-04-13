ЖК «Гранд Парк» затопило в Оренбурге
В Оренбурге в ночь на субботу вода затопила жилой комплекс «Гранд Парк». Об этом сообщил глава муниципального диспетчерского центра города Александр Сиса, его слова привело РИА «Новости».
«Перелив произошел на улицах Уральской и Донгузской, там поставили автомобили оперативных служб и ГИБДД для эвакуации местных жителей. Произошло затопление жилого комплекса „Гранд Парк“, вода подошла к многоквартирным домам по улице Потехина», - отметил Сиса.
Всего за последние сутки в городе затопило 800 домов и около 1,8 тысячи приусадебных участков.
«В течение прошлых суток уровень воды в реке Урал увеличился на 42 сантиметра до 1171 сантиметра, однако прирост прекратился в последние четыре часа», - добавил глава диспетчерского центра.
В результате затопления котельной «Трикотажная фабрика» в 12 домов прекратили подачу горячей воды и тепла.