ЖК «Гранд Парк» затопило в Оренбурге

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«Перелив произошел на улицах Уральской и Донгузской, там поставили автомобили оперативных служб и ГИБДД для эвакуации местных жителей. Произошло затопление жилого комплекса „Гранд Парк“, вода подошла к многоквартирным домам по улице Потехина», - отметил Сиса.

Всего за последние сутки в городе затопило 800 домов и около 1,8 тысячи приусадебных участков.

«В течение прошлых суток уровень воды в реке Урал увеличился на 42 сантиметра до 1171 сантиметра, однако прирост прекратился в последние четыре часа», - добавил глава диспетчерского центра.

В результате затопления котельной «Трикотажная фабрика» в 12 домов прекратили подачу горячей воды и тепла.