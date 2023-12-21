21 декабря 2023, 18:11

Живого скорпиона обнаружили на стене дома в Москве

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На стене дома на Дубнинской улице в Москве обнаружили маленького живого скорпиона. Об этом сообщил Telegram-канал «Тимирязевский».

Очевидцы предположили, что найденная особь представляет собой детеныша императорского скорпиона. Вероятно, он сбежал от хозяина и спрятался в подвале, откуда его заставила вылезти оттепель.

Авторы канала добавили, что по мнению ученых, в Москве скорпионы не обитают.

Еще одна неожиданная находка попалась московскому дворнику , работающему на улице Зарайская. Он обнаружил змею в поъезде жилого дома. Ему удалось посадить ее в емкость. Пойманная рептилия не успела никому причинить вреда.

Животные Москва 2023
21 декабря 2023, 18:20
Ребенок-инвалид получил травмы, провалившись сквозь пол в ДК Тобольска
РИА «Новости»
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Ребенок с инвалидностью провалился сквозь пол технического помещения во время новогоднего утренника в Тобольске Тюменской области. Об этом сообщила директора департамента культуры и туризма Тобольска Анастасия Ионина, ее комментарий опубликовал городской Центр искусств и культуры на своей странице во «ВКонтакте».

По словам Иониной, 21 декабря в малом зале ДК «Синтез» проходил утренник для детей-инвалидов. Один ребенок сам вышел из помещения и, оставшись без присмотра, забрался на третий этаж дома культуры. Там находится техническое помещение, разделяющее кровлю здания и технический потолок малого зала, пояснила директора департамента культуры и туризма Тобольска.

«Ребенок наступил на одну из [потолочных] плиток и выпал в помещение малого зала», - уточнила Ионина.

Она добавила, что пострадавшему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

В департаменте здравоохранения Тюменской области сообщили сайту 72.ru , что ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии. Пострадавшего доставили в больницу на автомобиле скорой помощи.

Тюмень Дети
21 декабря 2023, 17:19
Труп мужчины нашли в машине на востоке Москвы
РИА «Новости»
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В припаркованной на Монтажной улице закрытой машине обнаружили труп молодого мужчины. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.

По словам источника, на вид погибшему около 30 лет. Судя по всему, он находился в автомобиле долгое время: на его лице заметны трупные пятна.

Прибывшие на место специалисты вскрыли автомобиль и извлекли тело молодого человека. О причинах его смерти пока ничего не известно.

Также сегодня под окнами жилого дома в Мытищах нашли мертвым директора IT-подразделения Россельхозбанка. Жена 51-летнего погибшего рассказала, что у него накануне начался психоз. Он кричал, бил супругу, называл себя богом и вспоминал фильм «Пятый элемент».

Еще один труп мужчины со следами разложения извлекли из коллектора теплотрассы в районе Текстильщики на юго-востоке Москвы. Причины его смерти неизвестны.

Машины Москва 2023
21 декабря 2023, 17:16
Актера из сериала «СашаТаня» нашли мертвым в Москве
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Актера Егора Найдовича, известного по сериалу «СашаТаня», нашли мертвым в московской квартире 20 декабря. Об этом сообщило издание «Московский комсомолец».

По информации СМИ, 43-летний актер арендовал вместе с знакомым трехкомнатную квартиру на улице Академика Комарова. Он и обнаружил его тело на кровати, когда вернулся домой с женой.

По словам соседа, последнее время Найдович получал мало ролей. Много времени он посвящал написанию сценариев. Более того, актер пристрастился к алкоголю.

Коллега Найдовича Александра Буянова рассказала « Комсомольской правде », что незадолго до смерти у актера нашли серьезное заболевание.

«Я знаю, что он болел, это точно. Все, с кем сегодня общался, тоже знали о его болезни. Говорят, рак, а рак чего конкретно, не знают», - сообщила она.

Егор Найдович сыграл 17 эпизодических ролей в фильмах и сериалах, среди которых «СашаТаня», «Мухтар. Новый след» «Небесная команда» и другие. Кроме того, актер работал в московском театре «Вертикаль».

Актера Егора Найдовича, известного по сериалу «СашаТаня», нашли мертвым в московской квартире 20 декабря. Об этом сообщило издание « Московский комсомолец ».

Сериалы Актеры Москва 2023
21 декабря 2023, 16:33
Появились кадры упавшего на Ставрополье дельтаплана
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Жертвами жесткой посадки легкомоторного дельтаплана около поселка Мирный в Ставропольском крае стал житель региональной столицы и города Лермонтов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Предгорного муниципального округа Николай Бондаренко.

В пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России заявили, что криминалисты уже приступили к осмотру места падения дельтаплана.

В ведомстве напомнили, что летательный аппарат потерпел крушение в четверг, 21 декабря. По предварительным данным, на месте погибли два человека.

Прибывшие на место следователи осмотрят место происшествия и назначат необходимые судебные экспертизы для установления всех обстоятельств и причин случившегося.

Он опубликовал снимок с места происшествия, на котором видно, что летательный аппарат врезался в землю.

СК РФ Россия

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