Живого скорпиона обнаружили на стене дома в Москве

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Очевидцы предположили, что найденная особь представляет собой детеныша императорского скорпиона. Вероятно, он сбежал от хозяина и спрятался в подвале, откуда его заставила вылезти оттепель.

Авторы канала добавили, что по мнению ученых, в Москве скорпионы не обитают.

Еще одна неожиданная находка попалась московскому дворнику , работающему на улице Зарайская. Он обнаружил змею в поъезде жилого дома. Ему удалось посадить ее в емкость. Пойманная рептилия не успела никому причинить вреда.