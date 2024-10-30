Живодеру из Клина избрали меру пресечения

Накануне 72-летнего пенсионера заметили в селе с мертвой черной собакой, привязанной за шею к бамперу автомобиля. Очевидец происшествия предупредил его о будущих проблемах, но мужчина только огрызнулся в ответ и уехал.

Сын пенсионера рассказал 360.ru, что его отец не убивал собаку , а нашел ее уже мертвой и просто хотел отвезти хозяевам. На охоту, по его словам, пожилой мужчина давно не ходит и даже сдал оружие в правоохранительные органы.

Тем не менее, против жителя села возбудили уголовное дело. Ему грозит штраф, исправительные или принудительные работы либо лишение свободы на срок до пяти лет.