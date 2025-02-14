Живодер из Набережных Челнов выбросил котят бывшей жены с восьмого этажа

Жительница дома Виктория рассказала 360.ru, что сначала дети во дворе увидели животных и подумали, что они потерялись. Но потом жильцы начали смотреть по камерам и поняли, что котят вышвырнули в окно.

«Идет проверка, по ее результатам примут процессуальное решение», - отметили в МВД.

Telegram-канал Mash Iptash уточнил, что котят выбросил мужчина по имени Ильнур, причиной стала ревность. Он следил за бывшей женой по камерам домофона. Однажды ревнивец увидел ее с другим мужчиной и вернулся в квартиру, где устроил погром и выбросил котят в окно восьмого этажа.

Ранее несколько кошек выпрыгнули с 12 этажа после смерти мужчины в квартире на Ключевой улице в Москве.

«У обоих котов ушиб внутренних органов. У одного трещина на кости, а у другого - перелом задней ноги, в понедельник ему предстоит операция», - сказала она.