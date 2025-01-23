23 января 2025, 03:01

«Живая игрушка». Крошечную тигрицу со сломанными лапами подкинули в нижегородский зоопарк

Unsplash
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В зоопарк «Лимпопо» в Нижнем Новгороде подкинули пятимесячную тигрицу в возрасте пяти месяцев. Животное в тяжелом состоянии, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, хищницу принесли в зоопарк ее бывшие хозяева. Ветеринары осмотрели тигрицу - у нее сломаны плечевые кости в обеих передних лапах.

После диагностики маленькую тигрицу переправили в хоспис «Дом тигра». Его представительница допустила, что котенка хищного зверя взяли домой люди как «живую игрушку». По ее словам, купить тигренка можно нелегально примерно за 250 тысяч рублей.

Возможно, хозяева не знали как нужно кормить дикое животное. У тигрицы развился алиментарный гиперпаратиреоз. Такое метаболическое расстройство возникает в ответ на недостаток кальция, оно часто встречается у котят. При тяжелом течении гиперпаратиреоз вызывает хромоту, деформацию и даже паралич конечностей - лапы детеныша, скорее всего, просто сломались под его весом.

Ветеринары дали благоприятный прогноз на восстановление тигренка. Позвоночник хищника не пострадал. Лечение займет несколько месяцев.

Ранее амурский тигр попал под машину в Приморском крае.

Животные Зоопарки
23 января 2025, 01:01
В Набережных Челнах легковушка взорвалась прямо на ходу
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В Набережных Челнах во время движения взорвался легковой автомобиль. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

На кадрах, которые опубликовали СМИ, видно, что легковушка двигалась в крайнем правом ряду, когда ее задняя часть внезапно взорвалась. На помощь пострадавшему 60-летнему водителю поспешили водители проезжавших мимо автомобилей.

По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа из баллона автомобиля. Как сообщили авторы сообщения, по неподтвержденной информации перед взрывом водитель закурил сигарету. Его госпитализировали в больницу скорой помощи с ожогами лица и рук.

Ранее в Москве автомобиль врезался в столб, в результате чего машину разорвало на части, и она загорелась, а чуть позже взорвалась. Двое человек погибли, еще один человек пострадал.

Больницы Скорая помощь Газ Взрывы Машины Утечки данных Водители Видное Москва
22 января 2025, 22:33
Трубы с горячей водой прорвало на улице Уральской на востоке Москвы
360.ru
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Авария произошла на востоке Москвы — в Гольянове прорвало трубы с горячей водой. В распоряжении 360.ru появилось видео с места ЧП — всю улицу окутало паром от кипятка.

Коммунальное происшествие произошло на улице Уральской, горячая воды вылилась на проезжую часть, над дорогой стоял густой белый пар. Очевидцы сначала подумали, что это дым от пожара. На место прибыли экстренные службы, в том числе скорая помощь.

В Telegram-канале городского хозяйства Москвы сообщили, что над устранением утечки работают специалисты. В ведомстве уточнили, что ЧП произошло около дома № 19. К 22:00 прорыв ликвидировали, теперь специалисты вскрывают ливневки для слива воды.

В Дмитрове 9 января в канализацию провалился автомобиль. На дороге обрушился асфальт и машина едва не упала в образовавшуюся яму. Водитель и пассажиры смогли самостоятельно выбраться из пострадавшего авто. Всего от последствий коммунальной аварии пострадали два автомобиля.

Скорая помощь Видео Дороги Коммунальные аварии Москва
22 января 2025, 21:19
В Петербурге два грузовика раздавили рабочего
Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры
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Рабочего раздавило между двумя фурами на терминале Усть-Луга в Ленинградской области. Пресс-служба Северо-западной транспортной прокуратуры опубликовала момент смертельного ДТП в своем официальном Telegram-канале.

Сообщение о происшествии поступило в полицию Кингисеппского района в среду, 22 января. Прибывшие на место правоохранители установили, что водитель грузовика «ФАВ» прижал портового рабочего к другой фуре той же марки.

Пострадавший от полученных травм скончался. Предварительно, 20-летний водитель грузовика не заметил грузчика, когда сдавал назад - он собирался припарковаться у разгрузочного терминала.

Полиция Санкт-Петербурга начала проверку по факту смертельного ДТП. Также проверку по исполнению в порту законодательства об охране труда инициировала транспортная прокуратура.

Это уже не первое смертельное происшествие на терминале. Здесь же ковшом раздавило пожилого петербуржца - он ремонтировал погрузчик без страховки. Об этом сообщал сайт MR7.ru.

Ранее источник 360.ru рассказал, что в Москве такси раздавило мотоцикл. Водителя мотоцикла госпитализировали.

Санкт-Петербург Ленинградская область Грузовики ДТП Водители Полиция
22 января 2025, 19:42
В руках российского курсанта взорвалась американская мина
РИА «Новости»
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Мина американского производства взорвалась в руках у курсанта, посетившего выставку ко Дню военного инженера во Владивостоке. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Выставка проходит проходящая на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове. Днем 21 января курсант 2-го курса заинтересовался американской миной, лежащей на столе среди экспонатов.

Юноша взял мину в руку, и в этот момент раздался взрыв. По предварительным данным, курсант получил минно-взрывные травмы и множественные слепые ранения обеих кистей, бедер и шеи. Как уточнил источник РЕН ТВ , раны оказались несерьезными, лечение молодой человек пройдет на дому.

На место происшествия прибыли полицейские, идет проверка.

Ранее в Подмосковье школьник остался без пальцев из-за петарды. Мальчик возвращался домой после вечерней тренировки в школе олимпийского резерва вместе со своими сверстниками. В какой-то момент они решили запустить петарды, которые были у них с собой, одна из них взорвалась в руке пострадавшего сразу же после поджигания.

Выставки Военные Взрывы Владивосток

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