Жителю Люберец вручили сертификат на жилье за помощь в обезвреживании неадеквата с мачете

«Достойный поступок любого мужчины. Знаем о вашей проблеме, что стоите в очереди на жилищные условия, поэтому вручаем вам сертификат на жилье. Спасибо вам, от души», - сказал Волков.

Глава города также передал слова благодарности Бабаеву от пострадавших женщины и ребенка.

ЧП в Люберцах произошло в среду днем, очевидцы на улице заметили мужчину с огромным мачете в руках, который затем напал на женщину и ребенка. Нападавшего на пешеходном переходе сбил Бабаев, после чего того задержал сотрудник Росгвардии, которому пришлось применить табельное оружие. Момент задержания преступника попал на видео.

Свидетели происшествия рассказали «360», что сначала неадекват устроил потасовку в здании многофункционального центра, после чего направился с ножом в сторону ближайшей школы.