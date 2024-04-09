Жителям подтопленного Орска предложили временно переехать в соседние районы

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По поручению губернатора области Дениса Паслера в пунктах временно размещения в Орске начали работать межведомственные группы. В них входят медики, сотрудники социального фонда, психологи и другие специалисты.

Властям региона предстоит проработать вопрос о размещении на длительный срок жителей подтопленного города, чье жилье частично или полностью разрушено.

«Каждый случай рассматривается индивидуально. Жителям предлагается несколько вариантов долговременного размещения, в том числе в соседних муниципалитетах», - уточнили в правительстве.

Утром 9 апреля в Оренбурге прозвучала сирена. Местных жителей, которые находятся в зоне возможного подтопления , призвали эвакуироваться.

Уровень воды в реке Урал в городе, по данным на утро вторника, достиг 897 сантиметров. До опасной отметки осталось менее 50 сантиметров.