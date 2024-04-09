09 апреля 2024, 12:28

Жителям подтопленного Орска предложили временно переехать в соседние районы

РИА «Новости»
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Власти Оренбургской области предложили жителям Орска временно пожить в соседних муниципалитетах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По поручению губернатора области Дениса Паслера в пунктах временно размещения в Орске начали работать межведомственные группы. В них входят медики, сотрудники социального фонда, психологи и другие специалисты.

Властям региона предстоит проработать вопрос о размещении на длительный срок жителей подтопленного города, чье жилье частично или полностью разрушено.

«Каждый случай рассматривается индивидуально. Жителям предлагается несколько вариантов долговременного размещения, в том числе в соседних муниципалитетах», - уточнили в правительстве.

Утром 9 апреля в Оренбурге прозвучала сирена. Местных жителей, которые находятся в зоне возможного подтопления , призвали эвакуироваться.

Уровень воды в реке Урал в городе, по данным на утро вторника, достиг 897 сантиметров. До опасной отметки осталось менее 50 сантиметров.

Наводнение в Оренбургской области
09 апреля 2024, 12:53
Песков сообщил об информированности Путина о ситуации с паводками
РИА «Новости»
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Ситуация с паводками в ряде регионов России остается в центре внимания президента Владимира Путина. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Ситуация с паводками остается в центре внимания президента. Конечно же, он продолжает регулярно получать информацию», - сказал он.

В настоящее время режим ЧС федерального уровня действует в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал, из-за чего часть города затопило водой.

Во вторник Путин провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, стороны условились усилить совместную работу в условиях подтоплений в приграничных регионах. Также российский лидер поручил создать специальную комиссию в правительстве на фоне ситуации с паводками.

Жители Орска 9 апреля рассказали, что вода начала отступать из затопленных районов.

Дмитрий Песков Паводки Россия Владимир Путин
09 апреля 2024, 12:41
Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области
РИА «Новости»
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В Липецкой области объявили режим воздушной опасности. Губернатор региона Игорь Артамонов в Telegram-канале отметил, что все силы и средства привели в повышенную готовность.

«На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Все силы и средства приведены в повышенную готовность», - уточнил он.

Артамонов попросил местных жителей соблюдать спокойствие и не поддаваться панике. Губернатор региона подчеркнул, что сигнал носит информативный характер и на нормальную жизнедеятельность области не повлияет.

В ночь на 9 апреля у берегов Крыма российские силы ПВО уничтожили противокорабельную ракету «Нептун», а также по два беспилотника над Белгородской и Воронежской областями.

Беспилотники ПВО
09 апреля 2024, 12:40
«Детей вытащили через окно». Сосед сгоревшей семьи в Воскресенске рассказал о пожаре
РИА «Новости»
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Охвативший жилой дом пожар в поселке Фосфоритном городского округа Воскресенск унес жизни семейной пары и их четырех детей. Двух несовершеннолетних через разбитое окно вытащил сосед погибших Евгений. Об этом он рассказал в комментарии «360».

Мужчина подчеркнул, что все помещение в горящем доме охватил густой черный дым, поэтому действовать пришлось очень быстро.

«Все заволокло дымом, и мы разбили окна. Двое детей успели подбежать. Мы вытащили только их. Дальше все уже было без толку, потому что дышать и стоять было невозможно», - рассказал Евгений.

Пожар в поселке Фосфоритном произошел в ночь на вторник, 9 апреля. После локализации огня пожарные нашли в помещении тела семейной пары и четырех детей. Как сообщила пресс-служба подмосковного главка СК, двое школьников смогли спастись. Сейчас их жизни ничто не угрожает. По данным МЧС, выжившим детям 11 и 13 лет.

Сотрудники ведомства завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. На место выехали криминалисты для установления причин возникновения огня. Специалисты назначили проведение серии экспертиз.

Пожары Дети Воскресенск
09 апреля 2024, 11:13
Пенкин рассказал о последней встрече с Кунгуровым
РИА «Новости»
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Музыкант Сергей Пенкин рассказал о последней встрече с погибшим оперным певцом и участником проекта «Голос» Евгением Кунгуровым. Встреча двух исполнителей произошла примерно месяц назад в программе телеканала «Культура» «Романтика романса», сообщил Telegram-канал Mash.

По словам Пенкина, на тот момент ничего не предвещало беды. Узнав о гибели Кунгурова, музыкант испытал глубокий шок.

«Я не поверил. До сей поры не верю. Я в ужасе. Понимаю, что високосный год. Для меня это вообще какое-то недоразумение», - отметил Пенкин.

Жена Кунгурова в последний вечер его жизни пыталась связаться с ним в течение полутора часов. Прибывшие к его дому спасатели нашли тело певца без признаков жизни. По словам супруги, в последнее время ее муж посещал психиатра в частной клинике.

Музыка Шоу-бизнес

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