23 октября 2024, 01:50

Жителям Подмосковья объяснили, почему вороны разбивают машины камнями

Freepik
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В Люберцах птицы разбили десятки машин, бросая на них камни с огромной высоты. Вороны ведут себя так из мести, объяснила директор реабилитационного центра «Ромашки» Любовь Николаева в беседе с ОСН.

Поводом для мести, по ее словам, могло стать уничтожение гнезд. Возможно, кто-то стрелял в птиц и они пострадали.

«Вороны - очень мстительные птицы. Они не будут просто так совершать такие нападения, потому что им вдруг захотелось», - отметила орнитолог.

Николаева добавила, что вороны очень умны. Например, эти пернатые могут специально тиранить кошек или кататься на крышах, играя как настоящие дети.

Обиженные вороны будут искать способ отомстить, причем всей стаей. Такое поведение не связано с осенней депрессией птиц, подобных состояний они не испытывают.

Жильцы комплекса Pilot 918 в Люберцах борется с настоящим террором со стороны ворон. Птицы закидывают камнями людей и припаркованные во дворе автомобили. Сейчас жители Люберец готовят коллективное обращение , чтобы их защитили от пернатых.

Люберцы Птицы Машины
23 октября 2024, 01:34
Один человек погиб и 10 госпитализировали после обеда в McDonald’s в США
Freepik
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В США 49 человек заразились кишечной палочкой после употребления бургеров в ресторанах быстрого питания McDonald’s, из них 10 человек доставили в больницы и еще один скончался. Об этом сообщили на сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

В Центре отметили, что первые сообщения о вспышке кишечной палочки начали поступать с 27 сентября. Всего зарегистрировали 49 случаев в 10 штатах.

«Из 28 пациентов, о которых есть данные, 10 были госпитализированы, и у одного развился гемолитико-уремический синдром - серьезное состояние, которое может привести к почечной недостаточности. Один пожилой человек умер в Колорадо», - заявили в CDC.

Специалисты Центра выяснили, что большинство заболевших заказали «Роял Чизбургер». Они предполагают, что пострадало больше людей, но не все из них обратились за помощью к медикам или прошли тестирование на кишечные инфекции.

Ранее российский юрист Яна Бондаренко рекомендовала при отравлении продуктами из магазина сохранить остатки испорченной еды для экспертизы и найти чек, подтверждающий покупку.

В США 49 человек заразились кишечной палочкой после употребления бургеров в ресторанах быстрого питания McDonald’s, из них 10 человек доставили в больницы и еще один скончался. Об этом сообщили на сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

США Смертность Больницы Болезни Продукты
22 октября 2024, 22:40
Автобус сгорел дотла на Новорижском шоссе
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В Москве на Новорижском шоссе сгорел маршрутный автобус. Обошлось без пострадавших, сообщил источник 360.ru.

Водители заметили объятый огнем автобус у обочины на Новорижском шоссе в сторону центра примерно в 300 метрах от пересечения с МКАД. Площадь возгорания достигла 15 квадратных метров. Прибывшие на место пожарные подали пенный ствол.

Автобус маршрута № 1282 ехал из ЖК «Ильинские луга» к метро «Строгино» без пассажиров. Водитель, по информации источника 360.ru, не пострадал.

Тремя днями ранее в Подмосковье сломался автобус из Коломны в Щурово. Один пассажир получил ожоги ноги от разлившегося фонтаном горячего антифриза. Мужчина рассказал 360.ru, что ехал вместе с дочерью и от болевого шока заметил травмы только по возвращении домой.

Пожары ДТП Автобусы Москва
22 октября 2024, 22:16
Самолет выкатился за пределы ВПП в аэропорту Екатеринбурга
РИА «Новости»
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Несколько самолетов маршрутом до Екатеринбурга ушли на запасные аэродромы. В аэропорту Кольцово борт госавиации выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Временные ограничения начали действовать около 21:30. Вылеты нескольких самолетов из Екатеринбурга отложили, а направлявшиеся в город воздушные суда перенаправили на запасные аэродромы.

«Причина - выкат за пределы взлетно-посадочной полосы борта госавиации. В работу вводится вторая взлетно-посадочная полоса», - сообщила администрация Кольцово.

Спустя 15 минут аэропорт возобновил прием и отправку самолетов. Судя по онлайн-табло, на вылет после снятия ограничений задержался лишь рейс в Благовещенск.

В сентябре самолет авиакомпании «Россия» из Шарм-эш-Шейха вылетел в Екатеринбург с двухчасовой задержкой из-за угрозы безопасности. Неизвестный во время предполетного брифинга пообещал взорвать лайнер, однако кинологи не нашли на борту ничего подозрительного.

Авиакатастрофы Самолеты Екатеринбург Свердловская область
22 октября 2024, 22:10
«Никто не ответил». Мать умершей в Ташкенте журналистки рассказала, как нашли ее тело
РИА «Новости»
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Тела журналистки Инессы Паперной и ее спутника в отеле в Ташкенте обнаружили сотрудники ресепшена. Они вскрыли по дверь по просьбе родственников парня, потому что пара перестала отвечать на звонки, рассказала «Известиям» мать покойной Любовь Паперная.

Женщина узнала о произошедшем от матери друга, с которым отдыхала ее дочь. Его родственники живут в Ташкенте. Они договорились передать в Москву посылку, но утром не дозвонились ни до Паперной, ни до парня.

«Никто не ответил. <…> Тогда решила приехать она в гостиницу, мало ли что с телефоном. Не достучались до номера, забеспокоились, вызвали сотрудников ресепшена. Начали вскрывать, вот так и обнаружили», - сказала она.

Паперная-младшая сотрудничала с журналом «Профиль» и сайтом Lenta.ru. Пара остановилась в отеле «Караман палас». По предварительной версии, постояльцы отравились проникшим через вентиляцию газом от бассейна. Тело журналистки доставят в Москву.

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