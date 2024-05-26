Жителям Петербурга в окно постучала человеческая голова

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По информации источника, тело погибшего в тот момент находилось внизу под окнами. Останки принадлежат 48-летнему мужчине. Собеседник издания заявил, что полный тезка и ровесник погибшего был кандидатом политических наук.

«Шли мимо, на козырьке находилось тело без головы. Женщина подошла ко мне и попросила вызвать полицию»», - рассказали очевидцы kp.ru.

Самоубийство мужчины правоохранители сочли основной версией случившегося. Незадолго до гибели он удалил страницы в социальных сетях, работал с несколькими вузами Санкт-Петербурга и специализировался на международных отношениях на Ближнем Востоке.

Ранее в Томской области два подростка 15 и 16 лет совершили парное самоубийство.