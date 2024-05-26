26 мая 2024, 18:05

Жителям Петербурга в окно постучала человеческая голова

РИА «Новости»
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Жители многоквартирного дома на улице Турку во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга заметили за окном человеческую голову, которая висела на веревке. Об этом сообщила «Фонтанка».

По информации источника, тело погибшего в тот момент находилось внизу под окнами. Останки принадлежат 48-летнему мужчине. Собеседник издания заявил, что полный тезка и ровесник погибшего был кандидатом политических наук.

«Шли мимо, на козырьке находилось тело без головы. Женщина подошла ко мне и попросила вызвать полицию»», - рассказали очевидцы kp.ru.

Самоубийство мужчины правоохранители сочли основной версией случившегося. Незадолго до гибели он удалил страницы в социальных сетях, работал с несколькими вузами Санкт-Петербурга и специализировался на международных отношениях на Ближнем Востоке.

Ранее в Томской области два подростка 15 и 16 лет совершили парное самоубийство.

Санкт-Петербург Полиция
26 мая 2024, 17:52
Американский беспилотник-разведчик заметили у берегов Сочи
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Над акваторией Черного моря, недалеко от Сочи, заметили беспилотник RQ-4B Global Hawk. Об этом сообщил сервис Flightradar24.

Судя по его данным, американский разведывательный БПЛА поднялся в воздух с военно-морской базы НАТО Сигонелла, которая расположена на Сицилии. По состоянию на 15:00 по московскому времени дрон находился недалеко от крымского побережья и Краснодарского края.

Аналогичный беспилотник заметили над Черным морем 19 мая. Он тоже взлетел с Сигонеллы и несколько часов кружил в нейтральном воздушном пространстве.

СМИ предположили, что американский БПЛА мог наводить дроны ВСУ , которые в тот день атаковали Краснодарский край и Севастополь.

Черное море Беспилотники Сочи Россия НАТО
26 мая 2024, 16:47
Женщина устроила скандал в такси за отказ везти ее с детьми
РИА «Новости»
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В Свердловской области жительница Каменска-Уральского закатила скандал таксисту, отказавшемуся везти ее с детьми без детского кресла. Об этом сообщило Ura.ru.

По информации источника, женщина запланировала поездку с двумя детьми, одному из которых было меньше семи лет. Однако при заказе не стала выбирать детский тариф, а решила ехать «экономом».

Водитель отказался выполнять заказ, из-за чего женщина потеряла самообладание и начала кричать на мужчину. Он объяснял дебоширке, что не готов отвечать за ее ребенка в случае проезда без детского кресла, но агрессивной пассажирке такие аргументы не понравились.

В Московской области мужчина избил глухонемую таксистку , она получила травмы шеи и лица. В ходе судебного заседания нападавший признал свою вину, но не извинился перед потерпевшей и не раскаялся за свой поступок.

Скандалы Женщины Такси Мужчины Свердловская область Водители
26 мая 2024, 16:34
Глава района в Омской области сбежал с места ДТП
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Глава Полтавского района Омской области Александр Милашенко попал в аварию, сообщил в Telegram-канале глава региона Виталий Хоценко. С места ДТП чиновник скрылся.

По данным омского ГУ МВД , 25 мая на объездной автодороге вблизи села Воронцовка произошло ДТП. Водитель автомобиля Nissan выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Иж-2717-220», а затем покинул место аварии. Пострадавшему пришлось обратиться в больницу.

Хоценко отметил, что получил информацию о том, что в ДТП попал Милашенко. Он добавил, что причины произошедшего установят в ГИБДД. Позже глава региона опубликовал пост, в котором заявил о новых обстоятельствах аварии.

«Обратился к правоохранительным органам с просьбой провести тщательную проверку инцидента. По результатам проверки совместно с депутатами районного совета будем принимать решение о дальнейшей целесообразности нахождения Александра Милашенко в должности главы», - подчеркнул омский губернатор.

В отношении водителя иномарки завели дело за выезд на встречную полосу и оставление места ДТП. Правоохранители принимают меры по установлению его местонахождения.

Ранее в Новокузнецке автобус врезался в ограждение железной дороги, пострадали девять человек.

ДТП Дороги Водители
26 мая 2024, 16:12
Советника губернатора Орловской области отправили в изолятор
РИА «Новости»
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В Орловской области задержали советника губернатора Сергея Лежнева. По информации местного издания «Орловские новости», его поместили в изолятор временного содержания.

В материале отметили, что 24 мая Лежнев разместил в своем Telegram-канале последний пост.

Причину его задержания журналисты не назвали, добавив, что Лежнева привезли в Орел - советник губернатора находится в ИВС.

Как уточнил «Коммерсант» , в городе сейчас расследуют уголовное дело о многомиллионных хищениях на Красном мосту.

Последние полтора года он занимался волонтерством - доставлял гуманитарные грузы из области в зону проведения спецоперации.

На должность советника Лежнева назначили сразу же после того, как регион возглавил Андрей Клычков. СМИ связали это с дружескими отношениями между чиновником и губернатором. В администрации Лежнев отвечал за взаимодействие с прессой.

В Орловской области задержали советника губернатора Сергея Лежнева. По информации местного издания «Орловские новости» , его поместили в изолятор временного содержания.

Хищения Задержания Чиновники

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