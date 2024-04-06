Жителям Орска заплатят по 100 тысяч рублей при утрате имущества из-за паводка

«Принял решение увеличить все выплаты пострадавшим в два раза. Единовременно - 20 тысяч рублей на человека. При утрате имущества - от 50 до 100 тысяч рублей на каждого», - написал он.

Паслер добавил, что для властей в приоритете жизнь и здоровье людей, поэтому эвакуация - необходимая мера. Во временных пунктах размещения создали все условия, чтобы жителям было там комфортно.

Прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля, подтопленными оказались несколько тысяч домов. Следователи возбудили уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности. Причиной прорыва могли стать нарушения при содержании гидротехнического сооружения.

Жителей эвакуировали из возможной зоны подтопления в пункты временного размещения. Уже вывезли более 700 человек , в том числе 210 детей. При патрулировании города нашли тела двух человек.