Жителям Орска порекомендовали сделать вакцинацию от гепатита А

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Пациентов перенаправят в профильные учреждения Новотроицка и Оренбурга. В городе сейчас оказывают преимущественно экстренную и неотложную помощь Стационары расположены по адресам: улица Новосибирская, 117 и улица Станиславского, 50.

Для профилактики респираторных и кишечных инфекций эвакуированным жителям бесплатно предоставят противовирусные средства.

С 9 апреля начнется массовая вакцинация населения от гепатита А, заявила глава регионального Минздрава Татьяна Савинова.

«Прошу население <…> максимально соглашаться на проведение вакцинации, поскольку при подобных природных стихиях риск заражения гепатитом А резко повышается», - предупредила министр.

В Сети появились новые кадры затопленного Орска, куда продолжает прибывать вода. На ролике видно, как людей спасают с помощью лодок. Трамвайные остановки в городе ушли под воду.