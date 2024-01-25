25 января 2024, 11:28

Жителям Новотроицка не отключат воду после обрушения насосной станции

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

После обрушения здания канализационно-насосной станции в Новотроицке не будут отключать водоснабжение в домах. Об этом жителей предупредил глава города Денис Меньшиков в своем Telegram-канале.

«Отключение водоснабжения не планируется. Вода будет подаваться в штатном режиме. Уважаемые жители, просим сохранять спокойствие», - написал он.

Здание насосно-фекальной станции на улице Фрунзе в Новотроицке Оренбургской области рухнуло 25 января. Как сообщил источник РИА «Новости» , причиной стало проведение внутренних ремонтных работ. ЧП могло произойти из-за взрыва газового баллона. На работу коммунальной сферы города происшествие не повлияло.

Сейчас на месте обрушения работают 77 человек и 25 единиц техники. Под завалами могут находиться семь человек. Троих пострадавших передали сотрудникам скорой помощи, об их состоянии пока ничего не известно. Местные СМИ писали, что есть погибший. В Новотроицке объявили режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Прокуратура начала проверку.

Обрушения Скорая помощь Взрывы Работа Ремонтные работы
25 января 2024, 12:05
Жертвами обрушения насосной станции в Новотроицке стали два человека
Пресс-служба МЧС
Читайте нас в: Google Новости
Два человека погибли при обрушении насосной станции в Оренбургской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на районные власти.

Насосная станция в Новотроицке обрушилась в четверг, 25 января. Предварительной причиной ЧП стал взрыв газового баллона подрядной организации, которая занималась ремонтом на объекте. Под завалами могут находиться примерно семь человек.

Из-за взрыва на насосной станции в Новотроицке объявили режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. На месте обрушения к работам приступили 77 человек и 25 единиц техники. Также к разрушенной станции выехали первый заместитель прокурора Оренбургской области Павел Хлебкович и прокурор Новотроицка Александр Хабибуллин.

Глава города Денис Меньшиков сообщил, что местные жители не останутся без водоснабжения из-за ЧП.

Обрушения Взрывы
25 января 2024, 12:02
Появились новые данные о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Петербурге
Пресс-служба Следственного комитета
Читайте нас в: Google Новости
Четверо пострадавших в аварии с рейсовым автобусом в Санкт-Петербурге 24 января остаются в тяжелом состоянии. Об этом РИА «Новости» рассказали в городском комитете по здравоохранению.

«Четыре человека остаются в тяжелом состоянии, один - в состоянии средней тяжести», - пояснили там.

Так же состояние пострадавших оценили и накануне.

Авария случилась на улице Беринга в Василеостровском районе около 16:00. Водитель автобуса № 152 потерял управление, транспорт на полной скорости вылетел на асфальт, сбил пешеходов и перевернулся. По предварительной информации, ДТП случилось из-за состояния здоровья водителя.

Петербургская полиция начала проверку по факту аварии. Правоохранители, в частности, выяснят, соблюдал ли перевозчик законодательство о безопасности дорожного движения.

Прокуратура Василеостровского района проконтролирует установление обстоятельств происшествия. В случае необходимости придется принять меры прокурорского реагирования.

Санкт-Петербург ДТП Автобусы
25 января 2024, 12:01
Оказавшихся под завалами насосной станции в Новотроицке спасли
Пресс-служба МЧС
Читайте нас в: Google Новости
В Новотроицке спасли шестерых человек, оказавшихся под завалами рухнувшей насосной станции. Как рассказали в пресс-службе МЧС России, их передали врачам.

«Спасательная операция проводилась через технические колодцы. На месте работали 83 специалиста и 28 единиц техники», - уточнили в ведомстве.

Здание насосной станции на улице Фрунзе рухнуло 25 января. Причина происшествия пока точно не установлена, но по одной из версий произошел взрыв газового баллона подрядной организации во время проведения внутреннего ремонта.

В Новотроицке объявили режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Сначала стало известно о трех пострадавших - их передали медикам. Под завалами оставались семеро человек. Из-под завалов достали одного погибшего, шестерых удалось спасти. Однако районные власти заявили, что жертвами обрушения насосной станции стали два человека. Прокуратура Оренбургской области начала расследование.

На работу коммунальной сферы города происшествие не повлияло. Ранее глава Новотроицка сообщил, что жителям не отключат воду после ЧП.

Обрушения Врачи Взрывы Россия
25 января 2024, 12:00
Житель Новотроицка погиб при обрушении насосной станции
Пресс-служба МЧС
Читайте нас в: Google Новости
Спасатели продолжили поиск людей под обломками насосной станции в Новотроицке в Оренбургской области. Из-под завалов вытащили тело одного человека, сообщила пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, под обломками могут находиться еще шесть человек.

«Трое пострадавших переданы врачам, еще один извлечен из-под завалов без признаков жизни», - указали в пресс-службе.

На месте ЧП работают 22 единицы техники и 77 специалистов МЧС, в том числе психолог.

Причиной обрушения мог стать взрыв газового баллона , отметили в правительстве Оренбургской области. Из-за рухнувшей насосной станции в городе объявили режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.

Глава Новотроицка Денис Меньшиков проинформировал жителей, что воду отключать не будут. Он попросил горожан сохранять спокойствие и пообещал, что обрушение здания канализационно-насосной станции не повлияет на коммунальную сферу.

Спасатели Обрушения МЧС РФ

Новости по теме