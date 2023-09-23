Жителям Джанкоя объяснили громкий звук в городе
Советник главы Крыма Олег Крючков объяснил происхождение звука взрыва в Джанкое. Он обратился к горожанам в своем Telegram-канале.
В Джанкое взорвалась газобаллонная установка в автомобиле. Именно с этим связан хлопок, подчеркнул Крючков.
«Доверяем только официальным источникам, - написал советник главы Крыма.
Накануне Крючков сообщил, что под Бахчисараем силы противовоздушной обороны сбили ракету. От обломков снаряда загорелась трава. Таким образом советник главы Крыма опроверг информацию о ракетном удара по Бахчисараю.
Днем 22 сентября ВСУ атаковали штаб Черноморского флота в Севастополе. Осколок ракеты упал около театра Луначарского, сообщил губернатор Михаил Развожаев.