Жителя Подмосковья обвинили в убийстве знакомой во время застолья

По данным следствия, 19 марта в деревянной постройке в деревне Старониколаево мужчина и женщина распивали алкоголь. Между ними завязалась ссора.

«В ходе конфликта мужчина нанес женщине удары ножом в область шеи и головы, и скрылся с места преступления», - передали в Следкоме.

Следователи и криминалисты после совместной работы быстро вычислили, где может скрываться подозреваемый. Его задержали и доставили на допрос. Расследование и сбор доказательств вины мужчины продолжается.

Ранее в Подмосковье вдова расплатилась с любовником за убийство мужа купюрами из банка приколов. Женщина не хотела разводиться с супругом, поэтому подговорила нового ухажера расквитаться с ним. За этого она обещала долгую семейную жизнь с ней и два миллиона рублей.