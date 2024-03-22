Жителя Подмосковья обвинили в убийстве знакомой во время застолья
Жителю Рузского городского округа предъявили обвинение в убийстве знакомой. В пресс-службе ГСУ СК России по Московской области сообщили, что 43-летнего мужчину взяли под стражу.
По данным следствия, 19 марта в деревянной постройке в деревне Старониколаево мужчина и женщина распивали алкоголь. Между ними завязалась ссора.
«В ходе конфликта мужчина нанес женщине удары ножом в область шеи и головы, и скрылся с места преступления», - передали в Следкоме.
Следователи и криминалисты после совместной работы быстро вычислили, где может скрываться подозреваемый. Его задержали и доставили на допрос. Расследование и сбор доказательств вины мужчины продолжается.
Ранее в Подмосковье вдова расплатилась с любовником за убийство мужа купюрами из банка приколов. Женщина не хотела разводиться с супругом, поэтому подговорила нового ухажера расквитаться с ним. За этого она обещала долгую семейную жизнь с ней и два миллиона рублей.