03 апреля 2024, 09:39

Жителя Новосибирской области заподозрили в реабилитации нацизма

Читайте нас в: Google Новости

Под Новосибирском на 21-летнего местного жителя возбудили уголовное дело. Его заподозрили в реабилитации нацизма, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

В ведомстве уточнили, что молодой человек в своем аккаунте в соцсети опубликовал видео, содержащее явное неуважение к обществу о днях воинской славы России, связанных с защитой Отечества.

По версии следствия, мужчина осознавал, что размещенный им контент реабилитирует нацизм и доступен всем пользователям Сети.

В пресс-службе СК отметили, что преступление выявили сотрудники УФСБ РФ по Новосибирской области. Сейчас следователи собирают доказательства для суда.

Накануне президент Владимир Путин встретился с сербским режиссером Эмиром Кустурицей. Во время беседы в Кремле глава государства удивился живучести идеологии нацизма.

Уголовное дело Полиция
03 апреля 2024, 10:33
Мать 10-го фигуранта дела о теракте в «Крокусе» назвала случившееся страшным горем
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Мать 10-го фигуранта уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Якубджона Юсуфзоды Ханифа Нарзуллаева в беседе с РИА «Новости» выразила соболезнования родным погибших. Она назвала случившееся большим горем.

«Я как мать соболезную всем, кто потерял своих родных и близких. Это страшное горе», - подчеркнула женщина.

Юсуфзоду арестовали до 22 мая. Басманный суд Москвы вынес вердикт 1 апреля. Вопрос об аресте рассматривался в закрытом режиме. Известно, что у мужчины не было разрешения на работу в Москве.

Ему предъявили обвинение по статье о теракте. Предполагается, что Юсуфзода мог участвовать в организации стрельбы и пожара в «Крокусе».

Следственный комитет 2 апреля принял коллективное заявление с просьбой о возбуждении уголовного дела в отношении владельцев «Крокус Сити Холла» об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Им может грозить до 10 лет лишения свободы , если выяснится, что одной из причин трагедии стало нарушение пожарной безопасности.

Уголовное дело Теракт в «Крокусе»
03 апреля 2024, 10:06
Суд арестовал второго сотрудника Ростехнадзора после ЧП на шахте «Пионер»
Пресс-служба МЧС
Читайте нас в: Google Новости
Суд постановил заключить под стражу двух подозреваемых, обвиняемых в халатности после ЧП на руднике «Пионер». Об этом сообщило РИА «Новости».

Благовещенский городской суд арестовал замначальника и старшего инспектора отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора. Они будут находиться под стражей до 25 мая.

По версии следствия, подсудимые проигнорировали в 2022 и 2023 годах нарушения мер безопасности на руднике «Пионер». При эксплуатации объекта 18 марта произошло обрушение пород, в результате которого горняки оказались заблокированы.

Председатель Независимого профсоюза горняков России Александр Сергеев рассказал «360», что рабочие рудника погибли в течение нескольких дней после обрушения. Несмотря на это, спасательную операцию остановили только через две недели. Он сравнил ЧП с ситуацией на «Мире» в Якутии и предположил, что шахту «Пионер» затопило водой и грязью.

Шахты Суд Обрушения Аресты Дальний Восток
03 апреля 2024, 09:15
Ночные пожары под Челябинском унесли жизни четырех человек
Читайте нас в: Google Новости
В Челябинской области минувшей ночью произошло два пожара. В результате погибли четыре человека, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В ведомстве уточнили, что в поселке Тургояк в Миассе загорелся частный жилой дом. Огонь унес жизни двух взрослых человек. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Предположительно, пламя вспыхнуло из-за короткого замыкания электропроводки.

В селе Большой Куяш в Кунашакском районе прошедшей ночью произошло возгорание в частном доме на площади в 48 «квадратов». В результате пожара погибли двое взрослых. По предварительным данным, огонь разгорелся из-за неосторожности при курении.

Ранним утром 3 апреля в Зеленограде произошел пожар в однокомнатной квартире. На пепелище спасатели обнаружили тело мужчины. Соседи рассказали о его асоциальном образе жизни.

Пожары Челябинская область
03 апреля 2024, 08:46
Никто не пострадал в результате схода оползня на пути в Сочи
Пресс-служба администрации города или района
Читайте нас в: Google Новости
Оползень сошел на железнодорожные пути на участке Дагомыс — Сочи. В результате этого ЧП, а также обрушения стены на железнодорожные пути в Сочи никто не пострадал. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе мэрии.

«Нет», - ответил собеседник агентства на соответствующий вопрос.

Объем оползня достиг 30 кубометров. На перегоне Дагомыс - Мамайка, где случилось ЧП, развернули оперштаб. Железнодорожное сообщение не прерывалось. Пострадало 56 гаражей гаражного кооператива на улице Дагомысской. Людей эвакуировали.

Из-за коммунальной аварии вечером 2 апреля на опорную стену и пути вынесло 70 кубических метров грунта на 1955-м километре участка Дагомыс - Сочи. Подпорная стена и опора контактной сети оказались повреждены. Движение поездов на этом участке нарушилось, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги. Железнодорожники предпринимают все меры по расчистке пути и восстановлению контактной сети.

Оползень сошел на железнодорожные пути на участке Дагомыс - Сочи. В результате этого ЧП, а также обрушения стены на железнодорожные пути в Сочи никто не пострадал. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе мэрии.

Обрушения Сочи Дороги Поезда Коммунальные аварии

Новости по теме