09 февраля 2024, 07:40

Жителя Москвы спасли из горящей квартиры на Алтуфьевском шоссе

Пресс-служба Следственного комитета
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На северо-востоке Москвы произошел пожар в квартире многоэтажного дома. Одного пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщил источник «360».

Вызов в экстренные службы поступал дважды. Произошел пожар в квартире 12-этажного дома на Алтуфьевском шоссе. Приехавшие спасатели вскрыли дверь квартиры на пятом этаже и обнаружили сильное задымление.

Горели личные вещи и мебель на кухне на площади пяти квадратных метров. К 07:34 ликвидировали возгорание. Эвакуировали одного пострадавшего с тяжелом состоянии.

Ночью на севере Москвы горела кровля домов на улице Чернявского. Огонь распространился на четыре тысячи квадратных метров, произошло обрушение. К утру возгорание полностью потушили, «360» показал видео с места пожара. Началась доследственная проверка по факту возможного нарушения требований пожарной безопасности.

Пожары Москва
09 февраля 2024, 08:38
Объекты топливно-энергетического комплекса Орловской области пытались атаковать БПЛА
РИА «Новости»
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Военные сбили беспилотники над Орловской областью. Целью атаки могли стать объекты топливно-энергетической инфраструктуры. Никто не пострадал, сообщил губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью системой ПВО была пресечена попытка атаки вражеских БПЛА на объекты топливно-энергетического комплекса Орловской области. Пострадавших нет», - объявил он.

Правоохранительные органы, по словам Андрея Клычкова, обеспечат безопасность жителей. Он призвал всех, кто заметит в небе беспилотник, сообщать об этом ФСБ, МВД или экстренным службам по единому номеру «112».

Военные сбили в общей сложности 19 украинских беспилотников, сообщило РИА «Новости». Из них шесть уничтожили над акваторией Черного моря, пять в Брянской области, четыре - в Орловской, по два - в Курской области и Краснодарском крае. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о перехвате одного дрона над Брянским районом. Обошлось без разрушений и пострадавших.

Президент России Владимир Путин назвал целенаправленные удары по гражданскому населению варварством. Он заявил, что российские войска в отличие от украинских наносили точечные удары по военным целям.

Беспилотники
09 февраля 2024, 06:37
Началась доследственная проверка по факту пожара в Москве
Пресс-служба Следственного комитета
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Пожар на севере Москвы ликвидировали. Следователи устроили проверку, по итогам которой примут процессуальное решение. Об этом сообщило Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве в своем Telegram-канале.

«Организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 219 УК России „Нарушение требований пожарной безопасности“», - сообщила пресс-служба.

К работе подключили следователей и криминалистов. Специалисты осмотрят место возгорания , опросят очевидцев и пожарных, выяснят все обстоятельства произошедшего.

Ночью 9 февраля загорелась кровля двух домов на улице Чернявского недалеко от станции метро «Аэропорт».

Площадь пожара достигла четырех тысяч квадратных метров. В тушении задействовали два вертолета, их работу сняли на видео. Среди жильцов одного из пострадавших домов - певица Наталья Штурм. Она рассказала «360», что сначала узнала о возгорании из интернета и эвакуировалась.

Пожары Москва
09 февраля 2024, 05:22
Пожарные ликвидировали возгорание жилого дома на севере Москвы
Телеканал «360»
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Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение на пожаре в жилом многоэтажном доме на севере Москвы. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

«Проводится проливка и разбор конструкций. Двумя вертолетами Московского авиационного центра сброшено 50 тонн воды», - сообщили в МЧС.

На месте пожара работают 175 специалистов и более 50 единиц техники. В том числе и два вертолета К-52. Кадры работы пожарных машин с воздуха оказались в распоряжении «360».

Из здания эвакуировали около 400 человек. Певица Наталья Штурм рассказала о первых минутах пожара , о котором она узнала из Интернета. В доме проживают известные творческие личности, отметила артистка. По ее словам, огонь охватил шестой и седьмой этажи.

Вертолеты Пожары МЧС РФ Россия Москва
09 февраля 2024, 04:55
«Надо быстро соображать». Певица Наталья Штурм рассказала о первых минутах пожара на севере Москвы
Телеканал «360»
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О пожаре на севере Москвы «360» рассказала певица Наталья Штурм, которая живет в загоревшемся доме. Артистка отметила, что о ЧП узнала в Интернете, после чего помогла соседям эвакуироваться из здания.

«В интернете прочитала, что у нас дом горит. Открыла окно, увидела дым и сразу понеслась в подъезд, сразу, быстренько. Вы понимаете, в таких экстремальных ситуациях надо быстро соображать, что делать, ни в коем случае не теряться, ни в коем случае не садиться в лифт», - рассказала певица.

Штурм оповестила соседей, стучала в двери и кричала, что начался пожар. Около подъезда собрались жильцы, также люди вышли из других подъездов. Выходили с детьми, собаками, инвалидов выносили на руках. Певица отметила, что эвакуация проходила достаточно организованно.

Штурм рассказала, что сначала загорелась кровля на доме № 4, потом пламя перекинулось на дом № 4а, оба здания связаны одной крышей.

«Сначала горел дом № 4, я так поняла. И когда он начал полыхать, и дым от ветра перешел на наш уже дом. И у нас уже пошли гореть верхний седьмой этаж, шестой этаж, наверное», - поведала певица.

Штурм рассказала, что в доме живут довольно известные люди, квартиры никто не сдает, «все свои». Раньше в доме жили режиссер Светлана Дружинина, поэтесса Белла Ахмадулина, драматург Виктор Розов, поэт-песенник Михаил Ножкин.

Жилой многоэтажный дом на севере Москвы загорелся в ночь на 9 февраля. В тушении пожара задействовали более 130 специалистов и 41 единицу техники, а также два вертолета Ка-32.

Пожары Интернет Москва

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