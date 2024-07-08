08 июля 2024, 23:21

Жителя Кубани запугали могильным венком и канистрой с бензином

Unsplash
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Житель Краснодарского края обнаружил леденящую душу находку у крыльца своего дома — могильный венок и канистру. Сейчас полицейские пытаются установить личность того, кто принес эти вещи. Как сообщает сайт kp.ru, жуткий презент сопровождала записка с пугающими угрозами.

Житель Краснодарского края обнаружил леденящую душу находку у крыльца своего дома - могильный венок и канистру. Сейчас полицейские пытаются установить личность того, кто принес эти вещи. Как сообщает сайт kp.ru, жуткий презент сопровождала записка с пугающими угрозами.

Анонимный отправитель «подарка» требует некоего Александра вернуть долг. В противном случае должник «будет гореть». При этом среди проживающих в доме нет мужчин с таким именем.

«Просьба тем, кто это оставил, - вы попали не по адресу. Придаем огласке, так как это является угрозой для жизни!» - обратился перепуганный житель станицы Новотитаровской к неизвестным отправителям.

Житель Москвы вот уже два года терроризирует родную сестру. Мужчина не дает покоя родственникам, пытаясь завладеть квартирой в Вешняках.

Долги Бензин Мужчины
08 июля 2024, 23:27
Один погиб, трое — в тяжелом состоянии. В Башкирии рабочие отравились неизвестным газом
РИА «Новости»
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Один человек погиб и троих госпитализировали в тяжелом состоянии в результате отравления неизвестным газом в Башкирии. Об этом сообщила пресс-служба республиканского управления МЧС.

ЧП произошло во время проведения работ в колодце на ферме в селе Тайняшево.

«Под поилкой для животных четверо мужчин при проведении работ в колодце с техническим узлом водоснабжения фермы отравились неизвестным газом», - отметили в министерстве.

На место происшествия выехала оперативная группа МЧС России. Проводятся оперативно‐следственные мероприятия.

Ранее в Башкирии загорелся пассажирский автобус , перевозивший 43 туристов по маршруту Челябинск - Шульган-Таш.

Башкирия Россия
08 июля 2024, 23:02
Погиб за день до взрыва. В Волгограде проверяют обстоятельства ЧП на насосной станции
РИА «Новости»
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На насосной станции в Волгограде за день до взрыва погиб сотрудник ресурсоснабжающей организации. Об этом сообщила «Волгоградская правда» со ссылкой на пресс-службу коммунальных концессий города.

По данным организации, на канализационно-насосной станции № 4 мастер без средств индивидуальной защиты спустился к месту проведения работ и потерял сознание. Прибывшим на место ЧП медикам не удалось спасти пострадавшего.

Как сообщил источник в экстренных службах города, сооружение представляло собой здание глубиной с пятиэтажный подземный дом.

В результате взрыва два человека погибли , и как минимум трое пострадали. Расположенные рядом здания получили серьезные повреждения.

Взрывы
08 июля 2024, 20:01
Более 20 детей отравились в летнем лагере в Удмуртии
РИА «Новости»
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Специалисты Роспотребнадзора начали расследование после отравления детей в оздоровительном лагере «Алые Зори» в Глазове. Об этом сообщила пресс-служба управления ведомства в Удмуртии.

На симптомы острой кишечной инфекции пожаловались 24 ребенка. Специалисты сразу же выехали в лагерь.

«Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, организован отбор проб пищевых продуктов, воды, смывов с окружающей среды», - уточнили в федеральной службе.

По факту отравления детей возбудили уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. В региональном Следкоме сообщили , что минимум четыре ребенка попали в больницу.

Ранее массовое отравление детей произошло в оздоровительном лагере «Белка» в Пензе. Прокуратура провела проверку и выяснила, что в лагере нарушались санитарно-эпидемиологические нормы.

Уголовное дело Дети Больницы Роспотребнадзор Удмуртия Продукты
08 июля 2024, 19:36
Фигурантов дела о нападении на сотрудницу «Матч ТВ» отправили в СИЗО на 2 месяца
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Обвиняемых в нападении на сотрудницу «Матч ТВ» заключили под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

В СИЗО два фигуранта уголовного дела по статье «Изнасилование, совершенное группой лиц» проведут два месяца - пробудут под стражей до 6 сентября 2024 года. Постановление вынес Останкинский районный суд столицы.

Трое мужчин изнасиловали сотрудницу «Матч ТВ» , когда она вышла из телецентра «Останкино» после ночной смены. Задержанными оказались граждане Узбекистана, приехавшие в Москву на заработки.

Ранее стало известно о другом подобно случае: двое мигрантов изнасиловали незнакомую женщину рядом с жилым домом на северо-западе Москвы. Подозреваемых задержали.

Заключенные Уголовное дело СИЗО Изнасилования Москва

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