Жителя Челябинска «похитили» неизвестные, чтобы отправить его в рехаб

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Трое мужчин 5 января затолкали челябинца в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Этот момент попал на камеру у подъезда, «похищение» также видели прохожие.

Вскоре полицейские инициировали проверку по делу. Оказалось, что «заказчицей» была супруга «похищенного». Женщина хотела поместить мужа в рехаб. Однако он отказывался ехать туда добровольно.

Правоохранительные органы установили всех лиц, которые пытались увезти наркозависимого. После выяснения обстоятельств происшествия стороны заявили об отсутствии претензий.

В Московской области пропала 70-летняя женщина. В полицию о ее исчезновении сообщила дочь.