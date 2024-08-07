Жителя Благовещенска скрутили прямо в ЗАГСе за нападение на мужчину

Задержанный вместе со своей невестой проходил мимо одного из домов. В подсобном помещении он увидел незнакомцев, которые выпивали. Обвиняемый оскорбил мужчин, чем спровоцировал конфликт.

«Без какого-либо значимого повода имеющимся при нем ножом нанес одному из указанных выше граждан ранение в область грудной клетки», - уточнили в пресс-службе Следкома.

Обвиняемого задержали и заключили под стражу. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее российский дачник из ревности зарезал соседа. Мужчины устроили застолье, но через время хозяин дома набросится на своего гостя, тот умер.



