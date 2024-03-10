10 марта 2024, 00:21

Жительницу Петербурга выкинули из окна в Международный женский день

РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге 32-летнюю женщину выкинули из окна в Международный женский день. Об этом сообщило издание «Фонтанка».

Скорая помощь и полиция обнаружили под окнами одного из домов во 2-м Рабфаковском переулке нетрезвую женщину со сломанной ногой. Петербурженка рассказала, что знакомый вытолкнул ее с подоконника третьего этажа.

После этого жителя квартиры и еще одну женщину доставили в отдел полиции. Выяснилось, что мужчина находится под подпиской о невыезде по обвинению в краже велосипеда. Детали и обстоятельства случившегося уточняются. Сведений о состоянии потерпевшей не поступало.

В Екатеринбурге молодой человек расстался с девушкой в Международный женский день и получил ножевое ранение от ее матери. Женщина также повредила водопроводную трубу в доме потерпевшего, из-за чего в здании затопило несколько этажей.

Санкт-Петербург Женщины Полиция
10 марта 2024, 00:37
Запашный ответил на слухи о возбуждении дела из-за смерти эквилибристки
РИА «Новости»
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Гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный опроверг информацию о том, что Следственный комитет России якобы завел уголовное дело в связи со смертью эквилибристки Влады Морозовой. Об этом сообщил Telegram-канал RT.

«Никто и никакого уголовного дела не возбуждал», - заявил Запашный.

Слухи о возбуждении производства по делу о «причинении смерти по неосторожности» запустили в Сети.

Артистка, которой была 22 года, скончалась в реанимации в первой Градской больнице. По словам Запашного, она потеряла сознание за кулисами после номера. Гендиректор опубликовал видео, на котором Морозова появляется в одном из трюков.

Ранее в СМИ появилась информация, что циркачка умерла перед выступлением. Запашный опроверг эти слухи и заявил, что артистке стало плохо после начала представления. Эквилибристку из цирка увезли в 20:37, и она еще была жива, а программа началась в 17:00.

Уголовное дело Цирки Больницы Россия Следственный комитет России
10 марта 2024, 00:02
Интервалы движения увеличили на БКЛ в местро Москвы из-за человека на путях
РИА «Новости»
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На Большой кольцевой линии в Москве против часовой стрелки временно увеличили интервалы движения поездов. Причиной стал человек на путях, сообщили в пресс-службе столичного дептранса.

Ведомство не привело других подробностей случившегося. Детали произошедшего уточняются. Информации о состоянии оказавшегося на путях человека не поступало.

Несколько дней назад на Люблинско-Дмитровской линии московского метро на пути упал человек. Из-за этого пришлось приостановить движение поездов. О состоянии упавшего не сообщили.

В Новосибирске 2 марта девочка-подросток погибла на железной дороге в Первомайском районе Новосибирска. Ребенка сбила электричка. Следователи организовали проверку по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Поезда Метро Дептранс Москвы Москва
09 марта 2024, 23:41
Эквилибристка Влада Морозова перед смертью потеряла сознание за кулисами
РИА «Новости»
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Артистка Большого Московского цирка Влада Морозова потеряла сознание за кулисами после номера. Об этом сообщил директор цирка Эдгар Запашный в Telegram-канале.

«Влада появилась третьей в этом трюке и по какой-то причине потеряла сознание уже за кулисами», - написал Запашный.

Гендиректор опубликовал видео, на котором Морозова появляется в одном из трюков.

Ранее в СМИ появилась информация, что 22-летняя циркачка умерла перед выступлением. Запашный опроверг эти слухи и заявил, что артистке стало плохо после начала представления. Эквилибристку из цирка увезли в 20:37, и она еще была жива, программа началась в 17:00.

Цирки Видео
09 марта 2024, 23:18
Молодая эквилибристка Большого Московского цирка умерла в реанимации
РИА «Новости»
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Молодая артистка Большого Московского цирка Влада Морозова ушла из жизни. О трагическом событии сообщил генеральный директор учреждения Эдгард Запашный в Telegram-канале.

Морозова скончалась в реанимации в первой Градской больнице. Запашный назвал враньем сообщения о смерти артистки перед началом выступления. Он добавил, что в 20:27 она еще была жива. При этом шоу началось в 17:00.

«В нашем цирке, Большом Московском цирке произошло горе. Только что в реанимации в первой Градской больнице умерла очень хорошая, молодая артистка Влада Морозова, выпускница циркового училища», - написал Запашный.

Информация о том, что 22-летняя эквилибристка умерла перед выступлением, появилась в Telegram-канале «112». Там сообщили, что девушка потеряла сознание и находилась в состоянии клинической смерти.

Накануне стало известно о смерти заслуженной артистки России, актрисы Театра на Таганке Аллы Богиной. Она ушла из жизни 1 марта. Представители культурного учреждения выразили соболезнования родным и близким покойной.

Цирки Больницы

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