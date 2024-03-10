Жительницу Петербурга выкинули из окна в Международный женский день

Скорая помощь и полиция обнаружили под окнами одного из домов во 2-м Рабфаковском переулке нетрезвую женщину со сломанной ногой. Петербурженка рассказала, что знакомый вытолкнул ее с подоконника третьего этажа.

После этого жителя квартиры и еще одну женщину доставили в отдел полиции. Выяснилось, что мужчина находится под подпиской о невыезде по обвинению в краже велосипеда. Детали и обстоятельства случившегося уточняются. Сведений о состоянии потерпевшей не поступало.

В Екатеринбурге молодой человек расстался с девушкой в Международный женский день и получил ножевое ранение от ее матери. Женщина также повредила водопроводную трубу в доме потерпевшего, из-за чего в здании затопило несколько этажей.