Жительницу Перми оштрафовали за флаг ЛГБТ в окне дома

Суд квалифицировал это деяние как публичное демонстрирование запрещенной федеральными законами или экстремистской символики. При этом сама девушка заявляла, что не собиралась нарушать законодательство и не имела никаких экстремистских убеждений.

Смягчающими обстоятельствами суд посчитал наличие хронических заболеваний у фигурантки и признание ей вины. В течение 60 дней она должна оплатить штраф, флаг ЛГБТ* изымут и уничтожат. В законную силу решение суда не вступило.

В Красноярске закрыли бар Elton, в котором на 23 февраля провели ЛГБТ*-вечеринку. В праздничный вечер на сцене заведения выступили накрашенные мужчины.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.