28 марта 2024, 07:52

Жительницу Новосибирска увезли в больницу после удара рухнувшей с крыши глыбы льда

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Около станции метро «Студенческая» в Новосибирске на женщину упала ледяная глыба. Пострадавшую доставили в больницу. Прокуратура Новосибирской области объявила о проведении проверки.

Около станции метро «Студенческая» в Новосибирске на женщину упала ледяная глыба. Пострадавшую доставили в больницу.

Прокуратура Новосибирской области объявила о проведении проверки.

«Установлено, что женщина получила травмы от падения льда с дома № 37 по проспекту Карла Маркса. Прокуратура проверит своевременность и полноту принятых мер ответственными лицами по очистке крыш и фасадов здания от снега и наледи», - сообщила пресс-служба.

Проверку поручили прокуратуре Ленинского района. По ее итогам примут меры прокурорского реагирования.

Глыба льда скатилась с крыши студенческого общежития вечером 27 марта недалеко от входа на станцию метро, сообщил Ngs.ru. По словам очевидцев, женщина получила удар по голове и упала на асфальт. Ей вызвали скорую помощь.

В Санкт-Петербурге лед сошел с крыши дома на Новочеркасском проспекте и упал на женщину с коляской. Пострадала двухлетняя девочка.

Прокуратура РФ ЖКХ
28 марта 2024, 06:40
Машину террористов в Crocus City Hall установили, взломав дверь серверной
РИА «Новости»
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Полицейские успели снять записи камер видеонаблюдения в концертном зале Crocus City Hall до того, как огонь добрался до серверной. Это позволило установить машину подозреваемых, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

Начальник полиции УМВД России по Красногорску Максим Мягков и его заместитель Дмитрий Новиков получили информацию от дежурного о выстрелах и пожаре в концертном зале. Они приехали на место, сориентировали выбегавших из Crocus City Hall людей, а затем сами вошли в здание.

«Вместе с сотрудниками ФСБ мы по задымленной лестнице поднялись на четвертый этаж к северной. Выломав дверь, просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установили автомобиль, на котором скрылись преступники, и незамедлительно передали данные в оперативный штаб», - рассказал Максим Мягков.

Террористы уехали с места преступления к государственной границе на скорости 140 километров в час. Их задержали в Брянской области, доставили в Москву и арестовали.

Красногорск Терроризм МВД РФ Полиция Стрельба в Crocus City Hall
28 марта 2024, 02:43
Участника Telegram-канала с террористами из Crocus City Hall выслали из России
Freepik
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Силовики обнаружили группу в Telegram, где вербовали совершивших теракт в Crocus City Hall. Одного из ее участников суд решил выдворить из России, сообщила глава пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.

Гражданина Таджикистана Ахмада Файзулохонзоду выдворят из России после того, как его имя обнаружили среди участников группы в Telegram, в которой эмиссары ИГИЛ* завербовали террористов для нападения на Crocus City Hall.

«Совершившие теракт в Crocus City Hall 22 марта были завербованы в этом же интернет-сообществе», - пояснила она.

Файзулохонзода приехал в Россию в январе 2024 года, встал на миграционный учет и получил патент на работу. За нарушение миграционного ему назначили штраф в размере пяти тысяч рублей с принудительным выдворением за пределы страны.

Ранее сообщалось, что совершивших расстрел в Crocus City Hall террористов вербовали через Telegram-канал афганского крыла запрещенной ИГ* «Голос Хорасана».

*Запрещенная в России террористическая организация.

Суд Telegram Россия Стрельба в Crocus City Hall
28 марта 2024, 00:15
Водителя водовоза, врезавшегося в лайнер в Домодедово, парализовало за рулем
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Водителя водовоза, который протаранил в Домодедово лайнер Emirates, внезапно парализовало за рулем во время выполнения работы. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

Мужчину экстренно госпитализировали. Врачи заявили, что он находится в тяжелом состоянии.

Авария произошла в среду, 27 марта, когда понадобилось перед вылетом заправить борт воздушного судна Airbus A380 компании Emirates питьевой водой. В момент парковки водитель задел фюзеляж самолета. Пассажиров на борту еще не было. Рейс пришлось отменить.

Следователи уже организовали доследственную проверку по статье о нарушении требований в области транспортной безопасности.

Поврежденное воздушное судно уже осмотрели. Сейчас выясняются все обстоятельства, причины и условия произошедшей аварии, а также устанавливается причиненный ущерб.

Ранее самолет «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге по причине технической неисправности.

Больницы Болезни ДТП Аэропорт Домодедово Самолеты Россия Москва
28 марта 2024, 00:06
Прохожие нашли гранату на одной из улиц Москвы
РИА «Новости»
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Прохожие обнаружили предмет, похожий на гранату РГД, на севере Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, подозрительную находку обнаружили на улице Летчика Спирина. Очевидцы вызвали МЧС и сотрудников полиции. Сейчас на месте работают экстренные службы, улицу перекрыли, а место происшествия огородили. Полицейские ждут приезда саперов.

На прошлой неделе в Зеленоградском административном округе Москвы взорвалась страйкбольная граната. По данным «360», она висела на дереве, а местная жительница решила ее снять. Граната взорвалась в руке у женщины, в результате чего она получила рваную рану пальца и ушиб кисти.

В начале марта полиция обнаружила гранаты в одной из квартир в Западном административном округе Москвы. На место происшествия вызвали саперов. Жильцов квартиры вывели на другой этаж.

Оружие Полиция Москва

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