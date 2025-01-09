Жительницу Ленинградской области чуть не убило снегом, упавшим с крыши

Надзорное ведомство проведет проверку и выяснит, правильно ли обслуживали дом, после чего примут решение о мерах реагирования. По его информации, происшествие случилось накануне.

По данным «Фонтанки» , пострадавшая - 24-летняя девушка из Всеволожска - получила сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ссадины и гематомы. Ее отпустили на амбулаторное лечение, состояние оценивают как удовлетворительное.

Ранее юрист Станислав Трунов рассказал, как нужно поступить , если вы зимой травмировались из-за того, что поскользнулись или на вас упала сосулька или снег.