Жительницу Краснодара отправили под арест на 10 суток за демонстрацию груди

Вечером 4 февраля горожанка ехала в машине в качестве пассажирки и в момент движения по центральной улице города вылезла в люк, а затем продемонстрировала окружающим обнаженную грудь. Девушка признала вину и раскаялась за проявленное неуважение к обществу.

«В суде девушка раскаялась, обещала, что такого (к большому сожалению многих пользователей социальных сетей) больше не повторится», - отметили в пресс-службе.

Ранее в соцсетях распространилось видео , на котором видно, как из люка автомобиля Mercedes желтого цвета вылезла девушка и подняла топ. Автор ролика пояснил, что съемка велась не в выходной день. По статье о хулиганстве жительнице Краснодара грозило до 15 суток ареста, а водителя иномарки могут оштрафовать на две тысячи рублей за перевозку пассажира вне кабины.