Жительница Тюмени по пояс провалилась в яму с кипятком и попала в реанимацию

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Местная жительница упала в яму во дворах жилых домов по улице 50 лет ВЛКСМ. От горячей воды очень сильно пострадала нижняя часть ее тела.

«Никаких предупреждающих ограждений установлено не было», - рассказали близкие девушки.

Очевидцы отметили, что на улице, где все произошло, коммунальные аварии случаются регулярно.

В пресс-службе «Урало-Сибирской теплоэнергетической компании» сообщили, что на место ЧП направили бригаду рабочих, которые установят ограждения. Также специалисты проводят земляные работы, чтобы найти место утечки кипятка.

Похожая история произошла в Новосибирске 17 января. За медицинской помощью обратились 13 человек с ожогами - все они пострадали из-за прорыва трубы с кипятком. В результате коммунальной аварии горячая вода поднялась и затопила проезжую часть.