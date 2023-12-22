22 декабря 2023, 12:02

Жительница Свердловской области родила в бане и выкинула ребенка в сугроб

Unsplash
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Жительница Свердловской области, закопавшая новорожденного ребенка в сугроб, стала фигуранткой уголовного дела о покушении на убийство. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.

По данным следственных органов, 20 декабря женщина родила ребенка на территории дачного участка в поселке Свободный. Сразу после родов подозреваемая оставила его в сугробе. Ребенка удалось спасти, он находится в медицинском учреждении.

В региональном главке МВД пояснили, что роды проходили в бане. Закопанного в сугробе малыша обнаружил тесть женщины. Сейчас подозреваемую отправили в больницу, где ее охраняют полицейские.

В середине декабря в Екатеринбурге девушка выбросила новорожденного в сугроб под окном своего дома. Ребенка обнаружил прохожий.

22 декабря 2023, 12:28
Москвичка едва не лишилась пальца после маникюра в салоне
РИА «Новости»
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Посетительнице московского салона красоты «Пальчики» неудачно сделали маникюр, в результате чего женщина едва не потеряла палец. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации издания, процедуру женщина сделала в декабре в одном из заведений франшизы. Мастер травмировал мизинец во время маникюра. После этого у клиентки возник риск потерять палец и ей пришлось согласиться на удаление ногтя, чтобы избежать развития инфекции и гангрены.

Девушка обратилась к юристу, чтобы урегулировать конфликт без обращения в суд. По словам адвоката, решение проблемы генеральный управляющий сети доверил своему помощнику. Тот предложил пострадавшей в качестве компенсации сертификат на услуги салона на 15 тысяч рублей.

Осенью москвичка лишилась ногтей, сделав шеллак в салоне красоты. Некачественный состав расщепил ей ногтевую пластину. Медики диагностировали у 28-летней девушки химический ожог.

Красота Москва 2023
22 декабря 2023, 11:36
Умер ведущий «Радионяни» Александр Левенбук
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В Москве умер режиссер, народный артист России, основатель еврейского театра «Шалом» и ведущий детской образовательной программы «Радионяня» Александр Левенбук. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в театре.

«Умер сегодня ночью. Несколько лет тяжело болел», - рассказали в театре.

Артист скончался в ночь на 22 декабря. Ему было 90 лет. Точная причина его смерти неизвестна.

Александр Левенгук запомнился зрителям как ведущий программы «Радионяня», в которой он вместе с Александром Лившицем рассказывал детям правила математики, грамматики и хорошего поведения. Он сотрудничал также с Аркадием Хайтом, Евгением Петросяном, Владимиром Винокуром.

Информации о дате и месте прощания с народным артистом пока не поступало.

Журналистика Театры Москва 2023
22 декабря 2023, 11:28
Двух человек задержали за поджог релейного шкафа в Подмосковье
РИА «Новости»
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Правоохранительные органы задержали молодых людей 17 и 18 лет за поджог релейного шкафа на железнодорожном перегоне Михнево-Усады в Московской области. Об этом сообщило РИА «Новости».

Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (о диверсии). Если задержанных признают виновными, им грозит до 20 лет лишения свободы.

В последнее время в разных регионах России участились случаи поджогов железнодорожной инфраструктуры. В ноябре сотрудники ФСБ задержали подозреваемых в поджогах на Московской железной дороге.

В Тюменской области подростки устроили серию поджогов на инфраструктуре РЖД. Также в Домодедове несовершеннолетние подожгли электричку.

Уголовное дело Поджоги Россия
22 декабря 2023, 10:28
Два десятка автомобилей столкнулись в нижегородском селе, есть пострадавшие
РИА «Новости»
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Крупная авария с участием 26 автомобилей произошла в селе Ближнее Борисово в Нижегородской области. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники.

По данным телеканала, в пятницу около 7:30 возле дома №11 по улице ДОС произошло ДТП. В результате столкновения более двух десятков транспортных средств пострадали пять человек. На месте происшествия находятся экстренные службы. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства аварии.

Минувшей ночью в Ростовской области легковой автомобиль Volkswagen Polo врезался в грузовик MAN. В аварии погибли пять человек, в том числе трое детей. В Пермском крае погибла пенсионерка , находившаяся в Lada во время ДТП с участиемУАЗ.

ДТП Машины

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