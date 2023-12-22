Жительница Свердловской области родила в бане и выкинула ребенка в сугроб

По данным следственных органов, 20 декабря женщина родила ребенка на территории дачного участка в поселке Свободный. Сразу после родов подозреваемая оставила его в сугробе. Ребенка удалось спасти, он находится в медицинском учреждении.

В региональном главке МВД пояснили, что роды проходили в бане. Закопанного в сугробе малыша обнаружил тесть женщины. Сейчас подозреваемую отправили в больницу, где ее охраняют полицейские.

В середине декабря в Екатеринбурге девушка выбросила новорожденного в сугроб под окном своего дома. Ребенка обнаружил прохожий.