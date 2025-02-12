12 февраля 2025, 13:23

Жительница Сургута купила торт и нашла три зуба внутри

РИА «Новости»
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Жительнице Сургута доставили на дом торт «Прага» с зубами внутри. Об этом она рассказала в сообществе «Черный список Сургут» во «ВКонтакте».

Женщина объяснила, что заказала торт через известный сервис доставки. Покупку получила 4 февраля, но попробовать угощение удалось только 7 февраля.

«В одном из кусочков мы обнаружили сектор „приз“ на барабане: три зуба в подарок», - заявила покупательница.

К публикации она прикрепила фото, на которых видны три круглых зуба. Сургутянка обратилась в поддержку. Служба доставки вернула деньги за торт.

Ранее в сети появилось видео из школьной столовой в Ялуторовске. На кадрах мышь упала с потолка.

После этой публикации прокуратура Тюменской области начала проверку. Ведомство решило оценить действия администрации учреждения и проверить исполнение санитарно-эпидемиологического законодательства в школе.

ВКонтакте Школы Видео Женщины Покупки
12 февраля 2025, 12:20
«Сам не дышит». Стало известно о состоянии впавшего в кому на Пхукете россиянина
Unsplash
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Перенесший инфаркт в аэропорту Пхукета россиянин в настоящее время находится на искусственной вентиляции легких и не может дышать самостоятельно, он в состоянии комы. Об этом 360.ru рассказала его мать Наталья Викторовна.

«Свои деньги у меня были, я уже переслала их за первый счет. Мы на связи с врачами, Дмитрий без сознания. Что именно происходит, пока непонятно, сам не дышит, находится на ИВЛ. Сегодня должны сказать, как он там. Ищем способы, как доставить сына в Москву», - сказала женщина.

Наталья отметила, что сейчас собирает деньги на лечение сына. Своей семьи у него нет.

«Собираюсь полететь в Таиланд, но загранпаспорт закончился. Мне 73 года, не думала, что буду летать еще. Вот делаем сейчас паспорт», - добавила она.

Ранее стало известно, что мужчина потерял сознание из-за инфаркта прямо перед вылетом в Россию в аэропорту Пхукета. Врачи провели шунтирование и провели ему операцию, семья должна выплатить за нее порядка миллиона рублей.

Больницы Россия Таиланд
12 февраля 2025, 11:56
Дело покончившего с собой Яниса Тиммы вернули на дополнительную проверку
РИА «Новости»
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Дело о смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы вернули на дополнительную проверку. Об этом сообщила в Telegram-канале юрист Екатерина Гордон.

По ее словам, прекратить дело приняли из-за того, что истекло возможное по закону время. При этом не все процессуальные действия успели закончить - в частности, нет результатов экспертиз телефона спортсмена и не опросили его родных, добавила Гордон.

«Говорить о том, что его убили, ни одного основания нет. Его убила, фигурально выражаясь, правда, но это не уголовная статья», - отметила юрист.

При этом она упомянула некий компромат, который получил Тимма на бывшую жену, певицу Анну Седокову.

Тело баскетболиста нашли в хостеле в Москве 17 декабря. Рядом с ним лежал телефон с надписью «Позвоните Анне» на обоях. Похоронили Тимму в Риге. Близкие спортсмена уверены, что бывшая супруга довела его до самоубийства.

Спортсмены Уголовное дело Анна Седокова
12 февраля 2025, 11:28
«Все было в норме». Совладелец пекарни допустила провокацию с ртутными слойками
РИА «Новости»
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Отравление двух москвичей пирожками с ртутью могло стать чьей-то провокацией. Об этом 360.ru заявила совладелец пекарни «Мельница» Кристина.

Днем ранее стало известно, что пострадавшие якобы купили пироги с ртутью в пекарне «Мельница» на Симферопольском бульваре. Управление Роспотребнадзора по Москве начало расследование после случившегося, заведение закрыли на время проверки.

«Это могла быть провокация, все возможно. Следствие идет. Пока нас просто проверили, сделали замеры вчера, все было в норме. Пекарню закрыли на время расследование. Думаю, мои сотрудники не могли бы такое совершить», - сказала Кристина.

По информации источника 360.ru, пострадавшие могли купить пироги с ртутью не в «Мельнице», а супермаркете «Дикси» неподалеку. Правда, представители сети позже заявили, что эти мужчины в этот магазин не заходили.

Правоохранительные органы ведут расследование дела, председатель СК Александр Бастрыкин по факту ЧП потребовал доклад.

Еда Магазины
12 февраля 2025, 11:15
Сеть «Дикси» опровергла, что отравившиеся москвичи купили слойки с ртутью у них
РИА «Новости»
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В «Дикси» опровергли, что отравившиеся слойками с ртутью жители Москвы приобретали продукцию у них. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе сети магазинов.

«Пострадавшие не заходили в магазин „Дикси“ и, соответственно, не приобретали в нем пирожки - об этом свидетельствуют камеры наблюдения магазина, которые предоставлены в распоряжение правоохранительных органов», - пояснили представители сети.

Там же добавили, что в одном здании с их магазином работают точки общепита, и причиной случившегося могла стать продукция одной из них.

«„Дикси“ находится на оперативной связи со всеми уполномоченными органами и всячески содействует установлению истинных причин произошедшего», - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее стало известно, что столичный Роспотребнадзор начал расследование отравления слойками с ртутью в Москве. Пострадавших госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Роспотребнадзор Магазины Москва

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