Жительница Сургута купила торт и нашла три зуба внутри

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Женщина объяснила, что заказала торт через известный сервис доставки. Покупку получила 4 февраля, но попробовать угощение удалось только 7 февраля.

«В одном из кусочков мы обнаружили сектор „приз“ на барабане: три зуба в подарок», - заявила покупательница.

К публикации она прикрепила фото, на которых видны три круглых зуба. Сургутянка обратилась в поддержку. Служба доставки вернула деньги за торт.

Ранее в сети появилось видео из школьной столовой в Ялуторовске. На кадрах мышь упала с потолка.

После этой публикации прокуратура Тюменской области начала проверку. Ведомство решило оценить действия администрации учреждения и проверить исполнение санитарно-эпидемиологического законодательства в школе.