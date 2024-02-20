Жительница Сочи провела три дня в заточении, провалившись в подвал

Местная жительница услышала женский крик за стеной и спустилась в подвал, после чего вызвала спасателей.

Девушка упала с чердака четырехэтажного дома и оказалась заблокированной между стенами. Для ее спасения сотрудникам МЧС пришлось демонтировать часть кирпичной кладки. Девушка провела в подземелье трое суток, спасенную передали медикам.

Пьяный москвич сварился заживо при попытке искупаться. По ошибке он набрал слишком горячую воду, но не смог выбраться из ванны из-за большого веса. Мужчина получил сильные ожоги тела и скончался в карете скорой помощи.