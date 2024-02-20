20 февраля 2024, 02:17

Жительница Сочи провела три дня в заточении, провалившись в подвал

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

В Сочи 22-летняя девушка провела в заточении трое суток. Она упала с чердака четырехэтажного дома и застряла между стенами, сообщили в Telegram-канале МЧС России.

Местная жительница услышала женский крик за стеной и спустилась в подвал, после чего вызвала спасателей.

Девушка упала с чердака четырехэтажного дома и оказалась заблокированной между стенами. Для ее спасения сотрудникам МЧС пришлось демонтировать часть кирпичной кладки. Девушка провела в подземелье трое суток, спасенную передали медикам.

Пьяный москвич сварился заживо при попытке искупаться. По ошибке он набрал слишком горячую воду, но не смог выбраться из ванны из-за большого веса. Мужчина получил сильные ожоги тела и скончался в карете скорой помощи.

Спасатели Скорая помощь Сочи МЧС РФ Россия
20 февраля 2024, 02:30
Контрабандистка попыталась ввезти в Россию сотни моделей человеческого эмбриона
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Российские таможенники задержали женщину, которая пыталась ввезти в страну 200 пластиковых моделей человеческого эмбриона. Об этом сообщили в ФТС России.

В чемодане, который хотела провезти через границу жительница Эстонии оказались произведенные в немецком городе Эстрингене изделия с надписью «Не игрушка!».

Несмотря на отсутствие состава преступления, партия была признана коммерческой, и таможенники завели административное дело о незадекларированных товарах. По словам подозреваемой, она лишь выполняла «просьбу третьих лиц».

Ранее сообщалось, что прокуратура Приморского края предъявила иск для устранения нарушений в работе бургерной в Дальнереченске, в которой отравились около 60 человек. Проверка показала, что владельцы кафе нарушали законодательство о санитарно-эпидемиологическом благополучии посетителей.

Преступления Россия
20 февраля 2024, 00:07
Деревянный храм сгорел в Омской области
Пресс-служба МЧС
Читайте нас в: Google Новости
В Омской области загорелся деревянный храм, который строили более 10 лет на средства прихожан. Открытое горение удалось ликвидировать, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Фундамент и деревянную основу церкви Рождества Пресвятой Богородицы на улице Победы возвели в 2013 году. Жители поселка Марьяновка в соцсетях рассказали, что храм не был достроен, но «внутри очень красиво было».

«Жалко, что произошло такое, живем на этой же улице, зрелище очень страшное», - поделились очевидцы.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Причину возгорания пока не установили.

«Огонь охватил 330 квадратных метров здания. Пожарные ведомства ликвидируют возгорание и защищают соседние строения», - отметили в МЧС.

Ранее сообщалось, в Северном округе Москвы произошел крупный пожар. На последнем этаже здания пламя охватило 200 квадратных метров. В результате обрушились перекрытия.

Пожары МЧС РФ Россия
19 февраля 2024, 23:09
Декана факультета журналистики заметили на секс-вечеринке в Екатеринбурге
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Декана журналистского факультета УрФУ Ивана Некрасова и члена Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Кристину Володину задержали на кинки-пати в центре Екатеринбурга. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, их обнаружили на мероприятии во время полицейского рейда в клубе «Фабрика». Сотрудники правоохранительных органов проверили документы у участников и задержали организаторов. По словам самого Некрасова, его добавили в общую группу вечеринки после того, как мужчина согласился прийти на нее.

Ранее единственный ночной клуб в городе Белогорске в Амурской области закрыли. Причиной для таких мер послужил конкурс с раздеванием. Очевидцы опубликовали ролик с мероприятия, и он возмутил волонтера специальной военной операции. Он отметил, что в соцсетях распространили ложные данные об участии в конкурсе жен бойцов СВО.

Вузы Мужчины Екатеринбург
19 февраля 2024, 19:03
Власти опровергли сведения о взрыве на заводе в Саратовской области
пресс-служба прокуратуры Саратовской области
Читайте нас в: Google Новости
Информация о взрыве на заводе в городе Балаково в Саратовской области не подтвердилась, сообщила пресс-служба правительства региона в Telegram-канале. По ее данным, возгорание случилось во время производственных работ. Как уточнило РИА «Новости», это произошло во время пробного пуска оборудования.

Прокуратура региона начала проверку по факту несчастного случая. Ведомство также отметило, что возгорание произошло «при проведении работ» на предприятии. Прокуроры не только выяснят, почему и при каких условиях случился пожар, но и оценят соблюдение законодательства об охране труда на этом объекте. Если на то будут основания, правоохранители примут меры реагирования.

Ранее СМИ со ссылкой на экстренные службы писали, что трое рабочих в Балакове пострадали в результате взрыва.

Информация о взрыве на заводе в городе Балаково в Саратовской области не подтвердилась, сообщила пресс-служба правительства региона в Telegram-канале.

По ее данным, возгорание случилось во время производственных работ. Как уточнило РИА «Новости» , это произошло во время пробного пуска оборудования.

Разрушения конструкций на предприятии не фиксировали.

«По предварительным данным, во время проведения производственных работ трое мужчин получили термические ожоги тела. Они доставлены в ГУЗ СО „Балаковская городская клиническая больница“», - рассказали в пресс-службе облправительства.

Оказание помощи пострадавшим взяли под особый контроль по поручению губернатора Романа Бусаргина. Правоохранители и надзорные органы установят причины и обстоятельства ЧП.

Саратов Пожары Взрывы Работа Заводы

Новости по теме