Жительница Сочи провела три дня в заточении, провалившись в подвал
В Сочи 22-летняя девушка провела в заточении трое суток. Она упала с чердака четырехэтажного дома и застряла между стенами, сообщили в Telegram-канале МЧС России.
Местная жительница услышала женский крик за стеной и спустилась в подвал, после чего вызвала спасателей.
Девушка упала с чердака четырехэтажного дома и оказалась заблокированной между стенами. Для ее спасения сотрудникам МЧС пришлось демонтировать часть кирпичной кладки. Девушка провела в подземелье трое суток, спасенную передали медикам.
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