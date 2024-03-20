Жительница Сочи оформила на знакомых кредиты на девять миллионов и потратила их
В Сочи местная жительница решила обогатиться за счет своих друзей. Она оформила на них кредиты на девять миллионов рублей и потратила деньги, сообщил Telegram-канал Shot.
По данным издания 42-летняя безработная убедила приятелей в том, что заработала на онлайн-бирже крупную сумму, но не может вывести средства, так как ее счета почему-то заблокировали.
Женщина попросила друзей воспользоваться их банковскими приложениями. Согласившись, знакомые передавали телефон ей в руки. Та сразу же оформила кредиты, а позже перевела деньги на свой счет.
Shot уточнил, что жертвами мошенницы стали ее подруга и двое приятелей. Теперь они должны банку в общей сложности девять миллионов рублей.
Подозреваемую задержала полиция. Против нее возбудили уголовное дело за хищение денег с банковских счетов.
На Камчатке мать с дочерью заподозрили в мошенничестве на 900 тысяч рублей. Предположительно, они получили пособия на несуществующего ребенка.